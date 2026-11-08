충격비판! "야니스, 농구 지능 떨어져" NBA 명장의 폭로 "과도한 불리볼, 팀 승리에 보탬 안돼"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 야니스 아데토쿤보의 농구 지능(BQ)에 대한 의문이 제기됐다. NBA 명장 닥 리버스 감독이 강하게 의문을 표했다.

미국 농구전문매체 바스켓볼 네트워크는 8일(이하 한국시각) '밀워키 벅스에서 야니스 아데토쿤보와 함께 했던 닥 리버스 감독이 그의 농구 지능에 의문을 제기했다'고 보도했다.

리버스 감독은 최근 미국 현지 팟 캐스트 '빌 시몬스 팟 캐스트'에 출연, '야니스 아데토쿤보는 정말 쉽지 않다. 그는 미친 듯한 속도로 플레이한다. 그는 훌륭한 패스 능력을 가지고 있지만, 동시에 슈퍼 IQ를 가진 것은 아니다. 정말 이상한 일이다'라며 '야니스는 매 플레이마다 힘으로 밀어부치고 싶어한다. 더 효율적으로 자신의 파워를 실행하는 법을 배웠으면 좋겠다는 생각이 들었다'고 했다.

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아데토쿤보의 운동능력과 피지컬은 NBA 역사상 최고 수준이다. 강력한 돌파는 NBA 리그에서 최고의 무기 중 하나다. 하지만, 공격 루트가 단순하고 에이스 그래비티를 팀 동료에게 잘 전달되지 않는다는 약점을 지니고 있다. 리버스 감독은 이 부분을 지적했다. 아데토쿤보의 소위 '불리 불'의 한계점을 지적했고, 그 바탕에는 아데토쿤보의 영민하지 못한 농구 아이큐가 자리잡고 있다고 분석했다.

밀워키 사령탑 시절 리버스 감독은 철저하게 실패했다.

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당시 밀워키는 야니스 아데토쿤보와 대미안 릴라드를 앞세워 대권을 노렸지만, 결국 실패했다.

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2024년과 2025년 NBA 플레이오프 1라운드에서 인디애나 페이서스에게 연속으로 탈락했다. 2004년 시리즈에서 아데토쿤보는 종아리 부상으로 시리즈 전체를 결장했다.

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지난 시즌에는 단 36경기만 뛰었고, 밀워키는 10년 만에 처음으로 NBA 플레이오프 진출에 실패했다.

결국 아데토쿤보는 밀워키와 결별, 마이애미 히트로 이적했다. 리버스 감독은 방출됐다.

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그는 '아데토쿤보는 모든 것을 할 수 있고, 상대 수비를 공략할 수 있다. 하지만, 그게 팀에 큰 도움이 되지 않는다. 야니스의 공격적 플레이는 존중하지만, 팀이 더 나은 경기력을 갖고 승리할 수 있는 퍼포먼스에 집중해야 한다'고 했다.

아데토쿤보는 마이애미에서 연일 맹활약을 하고 있지만, 팀 승리와 연결이 되지 않는다. 마이애미는 3승6패로 부진한 출발을 보이고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com