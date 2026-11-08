[현장분석] '갓바노'가 빠져 나갈 수 없는 SK의 수비 그물. "알바노 차단 완벽성공" SK, 원주 DB 대파. 김낙현 3점슛 4개 강렬한 부활효과도 있었다

사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 류동혁 기자] 서울 SK가 2연패의 사슬을 끊었다.

SK는 8일 잠실학생체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 홈 경기에서 김낙현(17득점, 3점슛 4개) 등 5명의 선수가 두자릿수 득점을 기록하며 이선 알바노(9득점)가 극도로 부진한 원주 DB를 81-65로 눌렀다.

SK는 6승3패를 기록했고, DB는 7승6패.

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이 경기의 핵심은 알바노였다. 알바노는 DB의 '본체'다. 외국인 선수 1옵션 헨리 엘런슨이 뇌진탕 증세로 전열에서 이탈한 상황. 빅맨 앨런 윌리엄스가 대체 카드로 들어왔다.

단, DB 공격력은 약점이 생겼다. 엘런슨은 내외곽을 오가면서 정확한 슈팅 능력을 자랑한다. 상대 수비를 찢을 수 있는 포스트 업에 의한 미드 점퍼 능력이 있다.

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알바노와 함께 원-투 펀치로 손색이 없다. DB 공격력은 다양화되고 트랜지션은 강력하다. 하지만, 외곽 공격 능력과 중거리슛이 부족한 윌리엄스가 들어오면서 DB는 자연스럽게 알바노에 대한 의존도가 심해졌다.

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7일 삼성전에서 알바노는 4쿼터 승부처 13득점을 몰아치면서 승리를 하드 캐리. 다른 측면에서 보면 DB의 공격 루트가 단순화됐다는 의미이기도 했다.

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전반전

SK는 이 약점을 잘 알고 있었다. 리그 최고 외곽 수비수 오재현을 알바노의 전담 마크맨으로 붙였다. 촘촘하게 수비수 간격(갭)을 조절하면서 알바노의 골밑 돌파에 모든 수비 초점을 맞췄다. SK의 준비한 갭 디펜스는 매우 위력적이었다. 알바노의 돌파 동선을 철저하게 차단하면서 DB의 공격 시스템 자체를 헝클었다. 지난 서울 삼성전에서 한호빈과 칸터의 집중 수비와 비슷한 모습이었다.

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1쿼터 알바노는 단 1개의 야투만을 던졌다. 자유투로 2득점. 전반 단 4득점에 그쳤다. 단 2개만의 야투를 던졌다. 알바노가 막히면서 DB의 공격력은 자연스럽게 약화됐다.

SK는 김낙현(12득점) 안영준(11득점) 아이재아 힉스와 자밀 워니가 각각 9득점.

SK가 전반전 DB를 31점으로 막은 핵심 이유. SK의 리드로 전반이 끝났다. 43-31. 12점 차 리드. SK는 자신의 페이스를 유지하면서 52%의 야투율을 기록. 반면 DB는 헤먼즈(7득점)와 윌리엄스(9득점)가 힘을 냈지만, 야투율은 42%에 그쳤다. 알바노 수비에 집중하면서 SK는 지난 2경기 동안의 불안했던 공수 밸런스가 자연스럽게 회복됐다. 수비 성공에 의한 트랜지션 속공이 자연스럽게 나왔고, 공격이 배분되는 효과도 부과적으로 얻었다. 전반은 SK의 완벽한 페이스였다.

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후반전

전반에 가장 돋보인 선수는 SK 김낙현이었다. 2연패에 빠진 SK의 문제점은 3점슛이다. 김낙현은 SK 최고의 슈터다. 하지만, 2경기에서 단 1개의 3점슛만을 성공시켰다. 8개를 시도했다.

이날 전반에만 3개의 3점슛(5개 시도)를 작렬시켰다.

후반도 마찬가지였다. 고비마다 3점포를 터뜨렸다. 김낙현이 외곽에서 위력을 발휘하자, 자연스럽게 골밑 스페이싱이 열렸다. 안영준과 워니, 힉스가 고르게 공략했다.

반면, DB는 3쿼터 초반 알바노가 드라이브 앤 킥으로 여러 차례 득점 찬스를 만들었다. 3점포도 터뜨렸다.

단, SK는 이날 연패를 끊으려는 의지가 강했다. 수비에 집중했다. SK의 약점은 매 경기 수비 집중력에 기복이 있다는 점이다. 이날은 잔뜩 웅크린 채 수비에 집중했고, DB의 공세를 막은 뒤 빠른 트랜지션 공격으로 연결했다. SK가 수비에 집중하자, DB는 공격 실책이 간헐적으로 나왔다. 결국 63-46, 17점 차까지 벌어졌다. 크게 뒤진 DB는 백투백 여파로 인해 움직임이 둔화되는 악순환이 생겼다.

결국 65-46, 19점 차로 3쿼터가 종료. 사실상 승부가 일찌감치 결정됐다.

SK는 개막 초반 5연승 이후 2연패. 그리고 이날 승리를 기록했다. 기복이 있다. 풀 전력인 상황에서 기복이 있다는 것은 선수단 내부의 집중력의 차이가 크다는 의미다. 실제 연패에 빠진 이날 경기는 매우 강력한 집중력을 수비에서 보였다. 결국 트랜지션 공격이 간헐적으로 터지면서 쉽게 DB를 공략했다.

DB는 엘런슨과 강상재의 공백이 있다. 이날 확실한 약점을 노출했다. 샷 크리에이터가 알바노 외에는 없다는 점이다. 알바노가 막히면 공격 효율은 바닥을 친다. 이규섭 DB 감독은 해먼즈와 이유진에게 공격 롤을 분배하고 있지만, 두 선수의 볼 핸들러로서 공격 효율은 불안한 수준이다. 이날은 노장 이정현까지 투입하면서 알바노의 공격 부담을 줄여보려 했지만, 실패했다. 잠실=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com