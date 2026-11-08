원주 DB 천군만마가 돌아온다. 1옵션 헨리 엘런슨 전격 복귀. 13일 KT전 복귀 첫 무대

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 원주 DB 1옵션 헨리 엘런슨이 복귀한다.

원주 DB는 8일 "뇌진탕 증세로 결장했던 헨리 엘런슨이 13일 KT전에 돌아온다. 뇌진탕 프로토콜을 따라서 재활을 진행했고, 팀 훈련에 합류한 상태다. 무리하면 이날 SK전에서 출전할 수 있었지만, 선수 보호차원에서 복귀를 미뤘다"고 했다.

DB 입장에서는 천군만마다. 엘런슨이 없었던 DB는 잘 버텼다. 7승6패를 기록했다.

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최근 5경기에서 2승3패. 전력의 한계점이 분명히 있었다.

최근 창원 LG와 서울 삼성을 잡아냈지만, 서울 SK에게 완패했다. 이선 알바노의 4쿼터 승부처 지배로 삼성전에서 승리를 거뒀지만, 알바노가 막힌 SK전에서는 완패.

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엘런슨의 이탈로 DB는 공격 시스템 자체가 헝클어졌다.

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엘런슨의 대체 카드로 빅맨 앨런 윌리엄스가 들어왔다.

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DB 공격력은 약점이 생겼다. 엘런슨은 내외곽을 오가면서 정확한 슈팅 능력을 자랑한다. 올 시즌 슈팅 능력은 물이 올랐다. 게다가 2m11의 큰 키에 높은 타점에서 쏘는 미드 점퍼는 알고도 막을 수 없는 그의 시그니처였다. 특히, 포스트 업에 의한 미드 점퍼는 상대 수비에 균열을 줄 수 있는 DB의 무기였다.

당연하 상대팀 입장에서는 엘런스에 대한 도움 수비가 필요했고, 알바노에게 필요한 스페이싱을 제공했다.

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엘런슨은 알바노와 함께 원-투 펀치로 손색이 없다. 리그 최고의 공격 듀오다.

가드-빅맨 조합인 다른 팀과 다르게, 두 선수는 내외곽을 오가면서 멀티 핸들러 시스템을 가동할 수 있다는 특장점이 있다.

하지만, 엘런슨이 빠지면서 DB는 그동안 알바노에 대한 의존도가 심해졌고, 알바노는 상대의 집중 견제에 시달렸다.

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결국 DB의 공격 루트 자체가 단순화되는 부작용을 낳았다.

지난 SK전에서 확실한 약점을 노출했다. 샷 크리에이터가 알바노 외에는 없었고, 알바노가 막히자 DB의 공격력은 뚝 떨어졌다. 위기의 상황에서 DB는 1옵션 외국인 선수 엘런슨이 돌아온다. DB 반격은 지금부터다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com