13점차 뒤집은 BNK의 뎁스…하나은행은 개막 3연패

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부산 BNK썸이 연전에 따른 체력적 열세를 두터운 선수층과 집중력으로 극복하며 시즌 2승째를 거뒀다.

BNK는 8일 부산사직체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 부천 하나은행과의 경기에서 13점차 열세를 뒤집고 73대65로 역전승을 거뒀다. 반면 지난 시즌 깜짝 2위를 차지했던 하나은행은 이날도 시즌 첫 승에 실패하며 개막 3연패에 빠졌다.

두 팀 모두 부상 선수들이 속출하면서 정상적인 전력 가동에 어려움을 겪고 있었다. BNK는 주장 박혜진이 엉덩이 통증으로 2경기 연속 결장한 데 이어 김소니아마저 전날 신한은행전에서 코뼈 골절을 당해 이날 출전하지 못했다. 하나은행 역시 주장 정예림이 허리 근육통으로 빠졌고, 슈터 박소희도 국가대표팀에서 복귀한 이후 경기 체력을 회복하지 못해 라인업에서 제외됐다.

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하지만 두 팀의 결과는 달랐다. 주전 두 명의 공백에도 BNK가 웃을 수 있었던 배경에는 올 시즌 리그에서 가장 두터운 선수층이 있었다. 특히 시즌 처음으로 이틀 연속 경기를 치르는 연전 일정에 따른 체력 부담을 후반 로테이션의 힘으로 이겨냈다는 점이 인상적이었다.

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전반은 하나은행의 페이스였다. 이이지마 사키를 중심으로 깜짝 선발 기용된 이다현, 정현 등이 공격을 주도했다. 특히 사키는 2쿼터에만 10점을 몰아넣으며 BNK 수비를 흔들었다. 하나은행은 이를 앞세워 전반을 42-32로 마쳤다.

BNK는 3쿼터부터 반격에 나섰다. 두 아시아쿼터 선수인 타니무라 리카의 높이와 바네사 데 헤수스의 공격력을 앞세워 추격의 발판을 마련했다. 쿼터 중반 바네사의 3점포로 첫 역전에 성공한 BNK는 안혜지의 외곽포와 리카의 연속 페인트존 공략까지 더해 리드를 잡았다.

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4쿼터에는 수비 집중력이 승부를 갈랐다. BNK는 가드진의 전력이 불안한 하나은행을 상대로 앞선부터 강하게 압박하며 턴오버를 유발했다. 하나은행의 공격 흐름을 끊어내는 동시에 점수차를 벌리며 승부에 쐐기를 박았다.

무엇보다 공격 부담을 나눠 가진 BNK의 선수층이 빛났다. 이날 6명의 선수가 두 자릿수 득점을 기록할 정도로 고른 공격력을 발휘했다. 반면 하나은행은 사키와 정현의 득점에 대한 의존도가 높았다. 주축 선수들의 공백과 연전의 피로를 극복해야 하는 상황에서 BNK의 풍부한 로테이션 자원이 승부의 키가 된 셈이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com