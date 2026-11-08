은퇴약속 커리 스스로 깨뜨렸다! "38세 은퇴"는 옛말! 스테판 커리 장수의 비결 "가장 힘든 비시즌, 반복 연습밖에 없다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스스로 옛 은퇴 약속을 깨뜨렸다.

스테판 커리는 한때 38세에 은퇴할 계획이었다. 올해 38세다.

계획대로라면 올 시즌이 은퇴 시즌이다. 하지만, 커리의 이 약속은 지켜지지 않을 가능성이 매우 높다.

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2015년이다. 미국 스포츠전문매체 CBS스포츠는 스테판 커리와 인터뷰를 했다. 그는 자신의 은퇴 시점에 대해 '38세까지 뛰고 싶다. 그때 쯤 어느 정도 다 컸을 아이들과 시간을 보내고 농구 외의 삶을 즐기는 것이 중요할 것 같다'고 했다.

미국 ESPN은 8일(이하 한국시각) 이 에피소드를 언급하며 '커리의 약속대로라면 올 시즌이 그의 마지막 시즌이 될 수 있었다. 스테판 커리는 자신의 NBA 경력이 어떻게 끝날지 꽤 명확한 그림을 가지고 있었다. 네 번의 NBA 챔피언, 두 번의 MVP, 그리고 아마도 농구 역사상 가장 위대한 슈터가 되기 훨씬 전부터, 커리는 이미 은퇴할 나이를 염두에 두고 있었다'며 '커리는 은퇴 후에 일할 계획이 없었다. 그는 그의 아버지 델 커리의 NBA 생활을 보고 자랐다. NBA 리그는 연습, 경기, 이동, 운동, 그리고 끊임없는 경기 압박으로 엄청난 신체적, 정서적 헌신을 요구한다'고 했다.

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하지만, 커리는 은퇴할 계획이 사라졌다.

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이 매체는 '농구는 선수들의 계획을 바꾸는 독특한 방식을 가지고 있다. 커리는 NBA 슈퍼스타의 평범한 노화 곡선고 다르다. 오히려 커리는 현대 농구에서 가장 놀라운 장수 이야기 중 하나가 되고 있다'며 '커리는 2022년 골든스테이트를 4번째 챔피언십으로 이끌었고, 첫 파이널 MVP까지 수상했다. 게다가 그는 NBA 역대 3점슛 성공 기록 1위를 차지했다. 커리는 시간을 되돌리는 힘이 있다'고 했다.

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올 시즌 출발은 놀랍다. 38세인 그는 필드골 성공률 49.7%, 3점슛 성공률 44.7%를 기록하며 평균 31.3점을 기록하고 있다.

10경기를 치렀고, 미네소타전 44득점, 올랜도전 41점을 폭발했다. 커리는 35세 이후 40점 이상 경기 최다 기록(16회)을 공식적으로 세웠다. 마이클 조던과 르브론 제임스를 제쳤다.

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커리는 현지매체와의 인터뷰에서 '경기 준비는 20대 때보다 더 많은 노력이 필요하다. 부상 가능성은 높아지고, 회복도 더디다. 비시즌이 가장 힘든 시기다. 82경기를 치르면 반복 연습이 필요하고, 경기를 치를 때가 가장 쉽다. 게임을 할 때가 가장 재미있다. 오프시즌을 버틸 수 있다면, 얼마나 오래 버틸 수 있을 지 좋은 지표가 될 것 같다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com