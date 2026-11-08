르브론도 MJ도 넘어섰다! 스테판 커리. 올랜도전 41점 폭발, NBA 역대 최고 기록 썼다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 올 시즌 리그 초반을 지배하고 있는 스테판 커리(골든스테이트)가 또 다른 이정표를 세웠다. 35세 이후 선수 중 가장 많은 40득점 이상 경기를 기록했다.

미국 ESPN은 8일(이하 한국시각) '골든스테이트 워리어스의 스타 스테판 커리는 8일 올랜도 매직과의 연장전 승리 경기에서 마지막 7분 동안 41점 중 17점을 기록했다'며 '커리의 이번 달 두 번째 40점 경기다. 18년 NBA 커리어 중 77번째 40득점 경기다. 가장 임팩트 있는 기록은 35세 이후 16번째 40점 경기를 기록했다. 르브론 제임스(15회)와 마이클 조던(12회)을 넘어선 NBA 역대 최다 기록이다'라고 보도했다.

골든스테이트 스티븐 커 감독은 '그 나이에 커리의 경기력은 정말 놀랍다'고 했다. 커리는 올해 38세다.

Advertisement

경기가 끝난 뒤 커리는 '경기력을 유지하는 비결'에 대해 '좋은 유전자를 물려 받았다. 건강한 몸을 가졌고, 축복 받았다. 그리고 매일 매일 근력 훈련, 컨디셔닝, 체력 훈련을 통해서 내 자신을 연마한다'고 했다.

ESPN은 '커리는 경기 종료 2분 21초 동안 12점을 기록했으며, 2개의 3점슛, 레이업 1개, 자유투 2개, 그리고 25초를 남기고 매우 어려운 러너를 성공시켰다'고 했다.

Advertisement

경기 막판 커리의 맹활약은 여전히 그의 체력이 수준 이상이라는 것을 의미한다.

Advertisement

이날 골든스테이트와 올랜도는 연장 혈투를 펼쳤다. 자말 케인이 종료 2초를 남기고 팁 인 득점으로 승부를 연장으로 끌고 갔다.

Advertisement

ESPN은 '커리는 연장 초반 일단 숨을 골랐다. 그리고 플로터 2개와 자유투 1개를 추가하면서 41득점을 넣었고, 골든스테이트는 7연승을 질주했다'고 보도했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com