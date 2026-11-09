김정은 떠나고 압박도 사라졌다…하나은행 '2위 돌풍' 어디로

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지난 시즌 깜짝 정규리그 2위에 오르며 돌풍을 일으켰던 하나은행이 시즌 초반부터 어려움을 겪고 있다.

개막 3연패에 빠진 데다 지난 시즌 보여줬던 끈끈한 조직력과 수비 경쟁력도 좀처럼 살아나지 않고 있다. 지난 2일 삼성생명과의 시즌 첫 경기를 시작으로 6일 KB스타즈전, 8일 BNK전까지 모두 전반에는 앞서거나 대등하게 맞서다가 3쿼터부터 무너지는 패턴이 반복됐다. 특히 8일 경기에선 전반 13점차까지 앞서가다가 이를 지켜내지 못한 것은 뒷심이 강했던 지난 시즌과의 가장 큰 차이다.

지난 시즌 하나은행의 성공 방정식은 명확했다. 20대 젊은 선수들이 강한 압박 수비로 상대 공격을 차단하고, 이를 빠른 트랜지션으로 연결해 공격 기회를 최대한 늘리는 것이었다. 적극적인 리바운드 가담과 왕성한 활동량도 강점이었다.

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'기본'에 충실한 전략이었지만, 베테랑 김정은과 진안, 이이지마 사키 정도를 제외하면 경험이 많지 않은 젊은 선수들에게는 오히려 효과적으로 작동했다. 이상범 하나은행 감독이 올 시즌 화두를 '더 심플한 농구'로 잡은 이유이기도 하다. 하지만 개막 이후 3경기에서는 이런 팀 컬러가 제대로 구현되지 않고 있다.

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상대 팀들이 하나은행의 경기 스타일을 충분히 파악한 데다, 지난 시즌과 크게 달라지지 않은 선수 구성과 전술로는 달라진 상대의 대응을 극복하는 데 한계가 나타나고 있다.

역시 가장 큰 변화는 김정은의 은퇴다. 김정은은 기록적인 측면을 넘어 경기 흐름이 어려울 때 동료들을 다독이고 팀의 중심을 잡아주는 역할을 했다. 젊은 선수들이 많은 하나은행에 단순한 전력 이상의 의미를 지닌 선수였다. 김정은이 떠난 후 경기 중 위기 상황에서 흐름을 되찾아올 구심점이 약해졌다는 점은 분명한 부담이다.

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아시아쿼터 경쟁력도 고민이다. 자유계약제로 바뀌면서 수준급 선수를 영입하고, 2~3쿼터에 두 명의 아시아쿼터 선수를 함께 기용해 전력을 끌어올린 팀들이 적지 않다. 반면 하나은행은 기존 이이지마 사키를 그대로 기용하고 있는 데다, 당초 기대했던 선수를 데려오는데 실패했다. 결국 WKBL 2개팀에 뛰면서 한계가 명확한 스나가와 나츠키를 대체 선수로 활용하면서 다른 팀들처럼 아시아쿼터를 통한 전력 상승 효과를 누리지 못하고 있다.

시즌 준비 과정에서 발생한 변수도 적지 않았다. 진안, 박소희, 정현 등 3명이 국가대표로 차출돼 월드컵과 아시안게임 준비 및 출전으로 약 3개월간 팀 훈련에서 이탈했다. 지난 시즌 강도 높은 체력 훈련을 바탕으로 구축한 팀 컬러와 조직력을 다시 다질 시간이 부족했던 셈이다. 여기에 공수의 핵심인 정예림과 박소희마저 부상과 컨디션 저하로 정상적인 경기에 나서지 못하면서 선수 운용에도 어려움을 겪고 있다.

결국 하나은행은 돌풍의 출발점이었던 전면 압박 수비부터 되살려야 하는 과제를 안고 있다. 여기에 상대가 익숙해진 공격 패턴에 변화를 주고, 김정은의 공백을 메울 새로운 구심점도 찾아야 한다. 자칫 연패가 길어지면 과거 오랜 기간 하위권에 머물렀던 때처럼 상대 팀들의 집중 공략 대상이 될 가능성도 있다. 일단 당면 목표는 연패 탈출이다. 하나은행은 재정비 시간을 가진 뒤 14일 신한은행, 16일 우리은행과 잇달아 맞붙는다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com