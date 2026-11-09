수원 KT, 3년 만에 신인 드래프트 1순위 확보…'7% 확률' 서울 SK 3순위(종합)

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]수원 KT가 신인선수 드래프트 1순위 지명권의 행운을 챙겼다. KBL은 9일 서울 강남의 KBL센터 5층 교육장에서 '2026년 신인선수 드래프트 구단 순위 추첨'을 진행했다.

그 결과 1순위 선발권은 KT가 거머쥐었다. KT는 2023년 이후 3년 만에 다시 한번 1순위 선발권을 챙겼다. 행운의 주인공이 된 문경은 KT 감독은 "높은 확률이라 내심 기대는 했었는데 진짜 1순위가 될 줄은 몰랐다. 정말 기쁘고 1순위를 뽑은 만큼 코칭스태프 및 사무국과 함께 드래프트 전까지 남은 시간 고민을 잘해야 할 것 같다. 신인선수 드래프트의 좋은 기운을 정규시즌에서도 이어가 보도록 하겠다"고 미소지었다.

이번 추첨은 '로터리 픽'(1~4순위)을 뽑는 1차와 5~8순위를 결정하는 2차로 나눠 진행했다. 다만, 지난 시즌 챔피언 부산 KCC와 준우승팀 고양 소노는 각 10위와 9순위에 자동 배정했다. 1차 추첨에선 6강 플레이오프(PO)에 진출하지 못한 KT, 울산 현대모비스, 대구 한국가스공사, 서울 삼성에 각 20%의 확률을 줬다. 6강 PO에서 탈락한 원주 DB와 서울 SK가 각 7%, 4강 PO에서 짐을 싼 창원 LG와 안양 정관장이 각 3% 확률로 추첨볼을 배정받았다. 추첨 결과 KT→현대모비스→SK→정관장 순으로 신인선수를 뽑게 됐다. 양동근 현대모비스 감독도 "2순위가 나와서 정말 기분이 좋다. KT가 어떻게 뽑느냐에 따라 (선발 선수) 달라지겠지만 신중하게 선발해 팀을 한 단계 발전시키는 계기로 만들겠다"고 다짐했다. 전희철 SK 감독은 "7% 확률로 상위 순번 지명이 가능한 큰 선물을 받은 것 같다. 정말 기쁘다. 올해는 좋은 선수가 상위 순번에 많이 있어서 우리 팀이 필요로 하는 선수, 꼭 함께하고 싶었던 선수를 지명할 수 있을 것 같다. 이번에 잡은 행운을 앞으로 코트에서도 좋은 성과로 증명해 보이겠다"고 각오를 다졌다.

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2차 추첨을 통해 한국가스공사→DB→삼성→LG가 5~8순위로 신인선수를 지명하게 됐다. 각 팀의 '미래'를 뽑는 신인선수 드래프트는 20일 오후 3시 서울 잠실학생체육관에서 열린다. 이번엔 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 남자 3대3 농구 금메달을 목에 건 이동근(고려대) 이주영 김승우(이상 연세대) 구민교(성균관대)가 모두 참가해 기대를 모은다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com