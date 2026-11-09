[현장인터뷰]'1위' 김상식 감독 "한 게임, 한 게임이 위기" vs '3연승' 문경은 감독 "에너지에서 지지 말자고 했다"

사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 김가을 기자]"한 게임, 한 게임이 위기다."

김상식 서울 삼성 감독의 말이다.

서울 삼성은 9일 서울 잠실학생체육관에서 수원 KT와 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기를 치른다.

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결전을 앞둔 김 감독은 "선수들에게 끝나는 날까지 위기 의식을 가지고 하자고 했다. 한 게임, 한 게임 위기인 것 같다. 확률적으로 전력이 우리가 나은 상황이 아니다"라고 말했다.

삼성은 한호빈-이관희-저스틴 구탕-이규태-케렘 칸터가 선발로 나선다. 김 감독은 "칸터는 본인은 괜찮다고 하지만 정상적인 몸상태는 아닌 것 같다. 국내 선수들이 활기차게 해야 할 것 같다. (이)규태도 몸싸움을 더 적극적으로 해야 한 단계 더 성장할 수 있을 것 같다"고 했다.

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이에 맞서는 문경은 KT 감독은 "선수들에게 기량보다 수비와 공격에 대한 간단한 약속을 했다. 현재 우리 선수들이 (상대를) 기량에서 이길 수 없다고 본다. 그들의 에너지에만 지지 말자고 했다"고 말했다.

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KT는 강성욱-정창영-김준환-문정현-패리스 배스가 선발로 나선다. 문 감독은 "우리가 지난 시즌 5할은 했지만, 7위로 마쳤다. 고비를 넘지 못했다. 고비만 잘 넘기면 팀이 더 단단해지고 한 단계 넘어선 기분이 들 것 같다. 철저하게 준비했는데 잘 될지는 모르겠다"고 했다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com