강이슬 없는 '강이슬 매치'…우리은행, KB 제압하고 공동 2위 도약

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WKBL에서 KB스타즈와 우리은행은 최고의 라이벌로 통한다.

게다가 올 시즌에는 두 팀간 또 하나의 '스토리'가 더해졌다. 국내 리그뿐 아니라 월드컵이나 아시안게임에서도 확실한 외곽포 실력을 입증한 강이슬이 지난해 KB를 통합우승으로 이끈 후 FA 자격을 얻어 우리은행으로 이적했기 때문이다. FA 시장에서 가장 '핫'한 선수가, 그것도 공교롭게 라이벌팀으로 옮겼으니 두 팀의 관계는 더욱 흥미롭게 됐다.

하지만 올 시즌 KB와 우리은행의 첫 맞대결이 펼쳐진 9일 청주체육관, '강이슬 매치'로 불렸지만 정작 강이슬은 경기장에 오지도 못했다. 지난 4일 열린 신한은행전에서 강이슬은 햄스트링 근막 부상을 당한 이후 2경기째 결장하고 있기 때문이다. 경기 전 전주원 우리은행 감독은 "이 부상의 경우 개인차가 있다고 한다. 2~3주는 지켜봐야 할듯 한데 그 사이 다른 선수들이 해줘야 한다"고 아쉬워했다. 김완수 KB스타즈 감독도 "제대로 이슬이와 붙어보고 싶었는데 아쉽다. 시즌 초반부터 우리팀을 비롯해 부상 선수들이 속출하고 있는데, 빨리 이들이 복귀해 정상 전력으로 맞서면 좋겠다"고 말했다.

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김 감독의 말대로 KB 역시 기둥 센터인 박지수가 박신자컵에서 당한 부상으로 인해 이날까지 3경기 연속으로 나서지 못하며 가뜩이나 강이슬까지 이적한 디펜딩 챔프는 지난 시즌의 위력을 보여주지 못하고 있다.

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결국 우리은행은 김단비를, KB는 허예은을 중심으로 경기를 풀어나가야 했다. 하지만 컨디션이 좋지 못한 김단비는 전반에 필드골을 1개도 넣지 못했고, 허예은 역시 3점포 2개에 그치는 등 두 팀은 저득점에 시달렸다.

전반을 31-29로 간신히 앞선 우리은행은 3쿼터 시작 후 김단비가 미드 점퍼에 3점슛까지 성공시킨데 이어, KB를 4분 넘게 무득점으로 묶은 가운데 김단비의 레이업슛과 나나의 골밑 돌파, 그리고 이명관의 3점포를 더해 비로소 안정적인 리드를 할 수 있었다. 4쿼터 돌입 후 변하정과 이명관의 연속 3점포가 성공하며 51-37, 사실상 승기를 잡았다. KB는 이채은과 이윤미의 외곽포와 송윤하의 적극적인 골밑 공략으로 1분여를 남기고 4점차까지 매섭게 추격했으나 끝내 스코어를 뒤집지는 못했다.

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마지막 승부처에서 자유투 2개를 비롯해 연속 6득점을 올린 김단비는 15득점-14리바운드로 더블더블을 기록하며 우리은행의 57대51 승리를 이끌었다. 이명관도 14득점으로 뒤를 받쳤다. 우리은행은 시즌 2승째를 거두며 공동 2위로 올라섰다.

청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com