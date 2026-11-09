[현장리뷰]'칸터→구탕 더블더블 폭발' 서울 삼성, '배스 39득점' 수원 KT 85-78 제압

사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 김가을 기자]서울 삼성이 수원 KT를 잡아냈다.

서울 삼성은 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 수원 KT와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기에서 85대78로 이겼다. 삼성(11승2패)은 연패 위기에서 벗어났다. 외국인 선수 케렘 칸터(27득점-14리바운드)와 저스틴 구탕(10득점-10리바운드)이 각각 '더블더블'을 완성하며 승리를 합작했다. 반면, KT(6승7패)는 연승행진을 '3'에서 마감했다. KT는 패리스 배스가 무려 39득점을 기록했지만 패배로 빛이 바랬다.

경기 전 김상식 삼성 감독은 "선수들에게 끝나는 날까지 위기 의식을 가지고 하자고 했다. 한 게임, 한 게임 위기인 것 같다. 확률적으로 전력이 우리가 나은 상황이 아니다"라고 말했다.

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문경은 KT 감독은 "선수들에게 기량보다 수비와 공격에 대한 간단한 약속을 했다. 현재 우리 선수들이 (상대를) 기량에서 이길 수 없다고 본다. 그들의 에너지에만 지지 말자고 했다"며 "우리가 지난 시즌 5할은 했지만, 7위로 마쳤다. 고비를 넘지 못했다. 고비만 잘 넘기면 팀이 더 단단해지고 한 단계 넘어선 기분이 들 것 같다. 철저하게 준비했는데 잘 될지는 모르겠다"고 했다.

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팽팽했다. 누구 하나 쉽게 주도권을 잡지 못했다. 1쿼터를 22-22로 마친 두 팀은 2쿼터도 치열했다. KT가 달아나면 삼성이 추격하는 형국이었다. 2쿼터 종료 2분 31초를 남기고 흔치 않은 상황이 발생했다. KT의 트레이 포터가 덩크슛을 성공하는 과정엥서 골대가 휘청인 것이다. 안전을 위해 경기는 잠시 중단됐다. 골대 높이를 재조정하는 등 4분여 간 정비를 마친 뒤 경기는 재개됐다. 어수선한 분위기 속 KT가 패리스 배스와 포터의 연속 득점을 묶어 46-40으로 리드했다.

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후반 들어 삼성이 매서운 손끝을 자랑했다. 기어코 52-52 동점을 만들었다. 분위기를 탄 삼성은 저스틴 구탕과 이규태의 연속 3점슛을 묶어 3쿼터를 64-61로 마무리했다.

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운명의 마지막 쿼터, 삼성이 칸터와 구탕의 연속 득점으로 점수 차를 벌렸다. KT는 전성현과 배스의 득점으로 추격했다. 두 팀은 경기 종료 4분 20초를 남기고 73-73, 치열하게 붙었다. 이후 엎치락뒤치락 시소 경기를 벌였다. 뒷심에서 삼성이 웃었다. 이관희의 3점슛과 칸터의 골밑슛을 묶어 리드를 되찾았다. 당황한 KT는 오펜스 파울을 범하며 스스로 발목 잡았다. 삼성이 KT를 잡고 승리를 챙겼다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com