[현장인터뷰]'정창영마저 OUT' 문경은 감독 "부상 선수 계속 나오는 상황에서 흔들릴 수 있다"

사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 김가을 기자]"부상 선수가 계속 나오는 상황에서 흔들릴 수 있다."

문경은 수원 KT 감독의 말이다.

수원 KT는 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 서울 삼성과의 '2026~2027 KCC 프로농구' 원정경기에서 78대85로 패했다. KT(6승7패)는 연승행진을 '3'에서 마감했다. KT는 2쿼터 한때 11점 차 리드를 잡았지만, 뒷심에서 밀렸다.

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경기 뒤 문 감독은 "아쉽다. 준비한대로 선수들을 고르게 기용했다. 1, 2쿼터에 10점 이상 벌렸을 때 쉬운슛, 턴오버 이후 빠른 실점으로 추격을 허용했다. 팀 전체 분위기가 다운됐다. 3쿼터 초반까지 괜찮았다. 하지만 정창영의 부상이 나오면서 흔들렸다. 외곽슛이 나오지 않은 것이 패인이 아닌가 싶다. 3쿼터 초반까지는 준비한대로 됐다. 큰 문제가 없는 경기였다. 부상 선수가 계속 나오는 상황에서 흔들릴 수 있다. 그런 부분을 참지 못한 것이 패인이라고 생각한다. 선수들에게 3쿼터 초반까지의 경기력은 칭찬해줬다. 연패가 나오지 않는 것이 중요하다. 연패가 나오지 않도록 잘 준비하겠다"고 말한 뒤 인터뷰실을 떠났다.

KT는 13일 원주 DB와 원정 경기를 치른다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com