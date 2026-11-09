[현장인터뷰]'연패는 없다' 김상식 감독 "선수들이 스스로 이겨낸 것 같다…칭찬해 주고 싶다"

사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 김가을 기자]"선수들이 스스로 이겨낸 것 같다."

김상식 서울 삼성 감독의 말이다.

서울 삼성은 9일 서울 잠실학생체육관에서 열린 수원 KT와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기에서 85대78로 이겼다. 삼성(11승2패)은 연패 위기에서 벗어났다.

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경기 뒤 김 감독은 "어려운 경기였다. 3, 4쿼터 수비. 특히 4쿼터 수비를 강조했다. 오펜스로 이길 팀이 아니고 수비를 해야한다고 했다. 수비와 리바운드에서 지지 않은 것이 승리의 요인인 것 같다"며 "케렘 칸터도 잘했고, 득점이 고르게 잘 나온 것 같다"고 말했다. 이날 칸터(27득점), 이관희 한호빈(이상 13득점) 크리스 맥컬러(11득점), 제스틴 구탕(10득점) 등이 고르게 활약했다.

삼성은 최근 5시즌 동안 최하위에 머물렀다. 하지만 올 시즌 김 감독 부임 뒤 확실히 달라졌다. 개막 9연승을 질주했고, 연패가 없다. 김 감독은 "걱정을 많이 했다. 열심히 하고 있지만 언제든 연패에 빠질 수 있다. 연패를 하면 분위기가 떨어질 것으로 생각했다. 선수들이 스스로 이겨낸 것 같다. 선수들을 칭찬해 주고 싶다"고 했다.

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그는 "1, 2쿼터 밀려나갈 때 위기라고 생각했다. 선수들이 스스로 극복하는 것 같다. 전력이 우리가 우위에 있어서 1위하고 있다고 생각하지 않는다. 진짜 열심히 하고 있고, 고비를 넘기는 힘이 조금 생긴 것 같다. 칭찬은 해주고 있지만 수비를 계속 강조할 생각"이라고 덧붙였다.

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삼성은 14일 안양 정관장과 격돌한다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com