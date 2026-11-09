[현장인터뷰] 김완수 KB스타즈 감독, "공격에서 더 과감해야…허예은에게만 맡겨선 안 된다"

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청주 KB스타즈가 안방에서 우리은행에 패하며 시즌 초반 어려움을 이어갔다.

수비에서는 나름대로 성과를 거뒀지만, 공격에서 좀처럼 활로를 찾지 못한 것이 아쉬웠다. 김완수 KB스타즈 감독은 선수들의 분전에는 박수를 보내면서도 공격에서 보다 적극적이고 자신감 있는 플레이가 필요하다고 강조했다. KB스타즈는 9일 청주체육관에서 열린 우리은행과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 경기에서 51대57로 패했다.

이날 경기는 강이슬의 이적 이후 처음 성사된 양팀의 맞대결로 관심을 모았다. 하지만 정작 강이슬은 햄스트링 근막 부상으로 결장했고, KB스타즈 역시 박지수가 부상으로 3경기 연속 출전하지 못하면서 완전체 대결은 무산됐다.

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KB스타즈는 전반을 29-31로 팽팽하게 마쳤지만 3쿼터 들어 공격이 급격히 위축됐다. 우리은행에 4분 넘게 무득점으로 묶이는 사이 김단비와 이명관 등을 앞세운 상대의 공세를 막지 못했다. 4쿼터에는 14점차까지 벌어졌고, 막판 이채은과 이윤미의 외곽포, 송윤하의 골밑 공략으로 4점차까지 추격했지만 끝내 승부를 뒤집지는 못했다.

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김 감독은 경기 후 "수비에 집중했는데 공격에서 메이드가 되지 않았다. 두 팀 모두 저득점에 그칠 만큼 힘든 경기였다"며 "4쿼터 막판 잘 따라가기도 했고 선수들이 끝까지 최선을 다해줬다. 선수들에게 고맙다"고 말했다.

특히 송윤하와 성수연 등 젊은 선수들의 활약에서는 위안을 찾았다. 송윤하는 인사이드에서 상대 수비를 상대로 버텨내며 골밑에서 존재감을 보였고, 이윤미 역시 리바운드에서 힘을 보탰다. 김 감독은 "송윤하가 인사이드에서 잘 버텨줬다. 또 성수연도 3개월 만에 복귀했다. 허예은과 사카이 사라의 부담을 덜어줄 것"이라며 "이윤미도 리바운드에서 큰 보탬이 됐다"고 평가했다.

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다만 공격에서는 선수들의 보다 적극적인 자세를 주문했다. 특히 허예은에게 공격 부담이 집중되는 상황을 개선해야 한다고 강조했다. 김 감독은 "경기력은 조금씩 올라오고 있지만 선수들이 공격할 때 머뭇거리지 않았으면 좋겠다"며 "허예은에게만 맡길 것이 아니라 각자 찬스가 왔을 때 자신 있게 공격해야 한다"고 말했다.

허예은의 체력 부담도 언급했다. 경기 운영과 공격 전개에서 큰 비중을 차지하고 있는 만큼 다른 선수들이 공격 부담을 나눠 가져야 한다는 것이다.

김 감독은 "허예은도 체력적으로 부치는 부분이 있다. 혼자서 모든 것을 하려면 힘에 부칠 수밖에 없다"며 "결국 공격에서 역할이 분산돼야 한다. 조금 더 여유를 갖고 공격했으면 좋겠다"고 주문했다.

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안방에서 연패를 끊지 못한 데 대한 아쉬움도 감추지 않았다. 김 감독은 "홈에서 빨리 연패를 끊어야 하는데 팬들에게 죄송하다"며 "선수들이 열심히 해주고 있는 만큼 부족한 부분은 내가 보완해야 한다"고 말했다. 이어 "수비에서 만들어낸 기회를 공격으로 연결할 수 있도록 팀을 더 다듬겠다"고 강조했다.

청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com