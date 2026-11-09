[현장인터뷰] 전주원 우리은행 감독 "연전 부담 컸지만 수비로 이겼다."

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전주원 아산 우리은행 감독이 KB스타즈전 승리의 원동력으로 수비 집중력을 꼽았다.

연전에 따른 체력 부담이 컸던 만큼 공격보다는 수비에 무게를 뒀고, 상대의 핵심 공격 루트를 효과적으로 차단하며 승리를 챙겼다.

우리은행은 9일 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' KB스타즈와의 원정 경기에서 57대51로 승리했다. 전반을 31-29로 근소하게 앞선 우리은행은 3쿼터 들어 김단비의 중거리슛과 3점포를 앞세워 주도권을 잡았다. 반면 KB스타즈는 4분 넘게 무득점에 그쳤고, 우리은행은 김단비의 골밑 득점과 나나의 돌파, 이명관의 외곽포를 묶어 격차를 벌렸다.

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4쿼터에도 우리은행의 흐름은 이어졌다. 변하정과 이명관이 연속 3점슛을 터뜨리며 51-37까지 달아났다. KB스타즈도 쉽게 물러서지 않았다. 이채은과 이윤미의 외곽포에 이어 송윤하가 골밑에서 힘을 내면서 경기 종료 1분여를 남기고 4점 차까지 따라붙었다. 그러나 우리은행은 마지막 고비를 넘기며 6점 차 승리를 지켰다.

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전 감독은 "두 팀 모두 힘든 경기였다. 연전이다 보니 수비에 집중했다"며 "우리도 슛 밸런스가 좋지 못했다"고 돌아봤다.

수비의 핵심 과제는 KB의 공격을 이끄는 허예은을 제어하는 것이었다. 허예은은 미스매치를 활용한 1대1 공격은 물론 송윤하와의 2대2 플레이에서도 위력을 발휘한다. 우리은행은 이를 막기 위해 수비 매치업을 바꾸고 선수들이 계속 움직이는 로테이션 수비를 펼쳤다. 전 감독은 "허예은이 미스매치를 통해 1대1도 잘하고, 송윤하와 2대2도 좋다. 이를 막기 위해 포커스를 뒀다"며 "계속 로테이션을 하면서 수비했다"고 설명했다.

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김단비의 체력 안배도 경기 운영의 중요한 부분이었다. 이틀만의 경기로 인해 선수들의 피로가 누적된 상황에서 팀의 중심인 김단비에게 전반 휴식을 주며 출전 시간을 조절했다. 실제 김단비는 후반 공격에서 존재감을 발휘하며 15점 14리바운드로 더블더블을 기록했다. 전 감독은 "김단비가 체력적인 부담이 있어 전반에 쉬게 했다. 가용 인원이 많지는 않지만, 출전 시간을 안배하기 위해 최선을 다했다"고 밝혔다.

이명관의 활약에도 의미를 부여했다. 이명관은 전반 공격에서 활로를 열어준 데 이어 후반에도 외곽슛으로 점수 차를 벌리는 데 힘을 보탰다. 다만 공수 양쪽에서 많은 역할을 맡아야 하는 만큼 체력적인 부담도 만만치 않다. 전 감독은 "이명관이 전반에 공격을 잘 풀어줬다. 공수에서 모두 역할을 해야 하기 때문에 쉽지는 않을 것"이라고 말했다.

경기 내내 선수들에게 목소리를 높인 탓에 목이 잠겼다는 농담도 덧붙였다. 전 감독은 "피곤하면 목이 잠기는데, 경기 중 소리를 질러서 그렇다. 경기가 없을 때는 목을 아껴야겠다"며 "코치 시절과 비교하면 감독은 10배 정도 힘든 것 같다"고 웃었다.

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우리은행의 다음 상대는 BNK다. 전 감독은 BNK의 두터운 선수층을 경계하며 다음 경기를 준비하겠다고 밝혔다.

청주=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com