"BQ 떨어진다"는 말에 긁힌 그리스 괴인 강력 반발. 美 매체 "사소한 일에 신경쓰지 않아"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 닥 리버스 감독의 비판에 야니스 아데토쿤보는 강렬한 역비판을 날렸다.

사건의 발단은 리버스 감독의 아데토쿤보 비판에서 시작됐다.

지난 8일(이하 하국시각) NBA 명장 닥 리버스 감독은 아데토쿤보에 대해 비판했다.

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미국 현지 팟 캐스트 '빌 시몬스 팟 캐스트'에 출연, '야니스 아데토쿤보는 미친 듯한 속도로 플레이하고 훌륭한 패스 능력을 가지고 있다. 단, 슈퍼 IQ를 가진 것은 아니다. 매 경기 힘으로 밀어부치고 싶어한다. 더 효율적으로 자신의 파워를 실행하는 법을 배웠으면 좋겠다는 생각이 들었다'고 했다.

그는 '아데토쿤보는 모든 것을 할 수 있지만 팀에 큰 도움이 되지 않는다. 야니스는 팀에 필요한 퍼포먼스에 집중해야 한다'고 덧붙였다.

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NBA 역사상 최고 수준의 운동능력과 피지컬을 지니고 있는 아데토쿤보는 공격 루트가 단순하고 에이스 그래비티를 팀 동료에게 잘 전달되지 않는다는 약점을 지니고 있다. 리버스 감독과는 밀워키 시절 함께 감독과 에이스로서 호흡을 맞췄다. 당시 밀워키는 야니스 아데토쿤보와 대미안 릴라드를 앞세워 대권을 노렸지만, 결국 실패했다. 2024년과 2025년 NBA 플레이오프 1라운드에서 인디애나 페이서스에게 연속으로 탈락했다. 2004년 시리즈에서 아데토쿤보는 종아리 부상으로 시리즈 전체를 결장했다. 지난 시즌에는 단 36경기만 뛰었고, 밀워키는 10년 만에 처음으로 NBA 플레이오프 진출에 실패했다.결국 아데토쿤보는 밀워키와 결별, 마이애미 히트로 이적했다. 리버스 감독은 방출됐다.

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아데토쿤보는 마이애미에서 맹활약하고 있지만, 마이애미는 4승6패로 부진한 출발을 보이고 있다. 아데토쿤보 '무용론'이 나오기 시작한 배경이다.

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아데토쿤보는 강력 반발했다.

그는 현지 매체와의 인터뷰에서 '(닥 리버스 감독의 발언에 대해) 말문이 막혔다. 내 팀에 집중할 것이고, 그런 비판과 태도에 낙담해서는 안된다'고 했다.

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또 "일단 그는 내 코치가 아니다. 내 코치는 스포(에릭 스포엘스트라 마이애미 감독)다. 그는 과거에 함께 일해본 감독이다. 왜 그렇게 생각했는지 직접 물어봐야 할 것 같다. (그런 발언을 한 것은) 그의 잘못이지, 내 잘못이 아니다. 나는 그저 내 팀과 내가 해야 할 일, 어떻게 더 나아질 수 있을지, 어떻게 팀을 도울 수 있을지에 집중해야 한다'고 했다.

아데토쿤보는 마이애미 첫 시즌에 평균 27.5점과 12.8리바운드를 기록 중이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com