스카티 제임스도 쓰러졌다! 외인 부상 경계령. 4개팀 초비상. KBL 순위 판도 최대 변수

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 무려 4개 팀이 휘청거린다. 외국인 선수 부상이 순위 싸움 최대 변수로 떠오르고 있다.

고양 소노는 초비상이다. 1옵션 외국인 선수 스카티 제임스가 쓰러졌다.

소노는 지난 9일 '스카티 제임스가 허리 부상으로 6주 진단을 받았다. 새롭게 대체 외국인 선수를 물색 중'이라고 했다.

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제임스는 지난 3일 KCC전에서 투혼의 슬라이딩 플레이 도중 허리 부상을 입었다. 지난 7일 LG전에서 결장한 그는 병원 정밀검사 결과 전치 6주의 허리 부상 진단을 받았다.

이미 소노는 조니 오브라이언트가 허리 부상으로 2경기 결장을 한 바 있다. 원주 DB에서 대체 외인으로 뛰었던 앨런 윌리엄스에게 러브콜을 보냈지만, 윌리엄스는 소노의 요청을 거절하고 미국행을 택했다.

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소노는 비상이다. 최근 5연패에 빠졌다. 외인 2명을 정상적으로 활용할 수 없는 여파였다. 4승9패, 9위에 머물러 있다. 시즌 전 강력한 우승후보로 평가받았지만, 외인 부상의 덫에 걸렸다.

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3승9패, 리그 10위에 머물러 있는 울산 현대모비스도 마찬가지다. 현대모비스는 1옵션 게이지 프림이 무릎 내측인대 파열, 2옵션 다리우스 베즐리가 발바닥 부상으로 각각 전치 6주 진단을 받았다.

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현대모비스는 부랴부랴 오마리 스펠맨을 대체 외인으로 데려왔지만, 아직까지 나머지 외인 슬롯 한 자리는 채우지 못하고 있다.

현대모비스는 올 시즌 강력한 다크호스로 떠올랐다. 2년 만에 복귀하는 프림. 리그 최상급 빅맨이다. 이우석이 아시안게임 금메달로 인해 병역혜택, 올 시즌 복귀했다. 베즐리 역시 2옵션 중 최상급으로 평가받았다. 하지만, 전력의 절반을 차지하는 용병 2명이 모두 사라지면서 현대모비스이 객관적 전력은 매우 약해졌다.

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3연승으로 상승세를 타고 있는 안양 정관장도 비상이다. 1옵션 외인 존 무니가 이탈했다. 2옵션 외인 라숀 토마스, 그리고 대체 외인 데이본 리드가 빈 자리를 잘 메워주고 있다. 국내선수들과의 조화로 9승4패(2위)를 기록 중이다. 강력한 공수 조직력을 지닌 정관장은 상승세처럼 보이지만, 무니의 이탈로 객관적 전력이 떨어진 것은 사실이다.

여기에 원주 DB 역시 1옵션 외인 헨리 엘런슨이 뇌진탕 증세로 전열에서 이탈해 있는 상태다. DB는 엘런슨이 없는 기간 동안 2승3패로 잘 메웠지만, 공수 밸런스가 많이 흐트러진 상황이다. 다행히 DB는 13알 KT전에서 엘런슨이 무사히 돌아온다.

올 시즌 2, 3쿼터 외인 2명 출전으로 남자프로농구는 매우 흥미롭다. 단, 부상자들이 점점 늘어나고 있다. 대체 외인을 구하기 쉽지 않은 상태. 해당 팀은 초비상이다. 순위 경쟁에 엄청난 영향을 미친다. 외인 부상 경계령이 떨어졌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com