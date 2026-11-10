"칭찬해 주고 싶다" 서울 삼성이 확실히 달라졌다…'에이스' 케렘 칸터 헌신→국내 선수 고른 활약 '연패 없는 1위 질주'

사진제공=KBL

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[잠실=스포츠조선 김가을 기자]서울 삼성이 확실히 달라졌다. 10위에서 1위로 '180도 바뀐' 자리만 얘기하는 것이 아니다. 이제는 무너지지 않고 이기는 법을 안다.

'전통의 명가' 삼성은 2020년대 들어 완전히 무너졌다. 2021~2022시즌부터 무려 5연속 최하위에 머물렀다. 우승이나 6강 플레이오프(PO) 진출은 커녕, 시즌 목표가 '꼴찌 탈출'이 됐을 정도였다.

올 시즌은 다르다. 김상식 감독 부임 뒤 확실히 체질개선이 된 모습이다. 삼성은 9연승을 포함, 개막 11경기에서 10승(1패)을 쓸어 담으며 KBL 통산 7번째 최단기간 10승 타이기록을 작성했다. 삼성은 개막 13경기에서 11승2패를 기록, 1위를 달리고 있다.

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김상식 삼성 감독은 경계심이 앞선다. 그는 9일 열린 수원 KT와의 경기를 앞두고 "언제 어떻게 될지 모른다. 선수들에게 끝나는 날까지 위기 의식을 갖자고 했다. 우리는 강팀으로 분류된 팀이 아니다. 한순간에 엎어질 수 있다"고 목소리에 힘을 줬다.

우려는 현실이 되는 듯했다. 삼성은 2쿼터 한때 27-38, 11점 밀리며 끌려갔다. 포기는 없었다. 삼성은 후반 들어 케렘 칸터, 크리스 맥컬러, 저스틴 구탕 등 외국인 선수는 물론이고 한호빈 이규태 이관희 등 국내 선수들의 고른 활약을 묶어 85대78로 승리했다. 이날 삼성은 5명의 선수가 각각 두 자릿수 득점을 기록하며 승리를 합작했다. KT는 '초특급 외국인 선수' 패리스 배스가 혼자 39득점을 책임졌지만, 혼자선 승리할 수 없었다.

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경기 뒤 김 감독은 "연패에 빠진다면 분위기가 떨어질 수 있다고 생각했는데, 선수들이 스스로 극복했다. 수비와 리바운드에서 지지 않은 것이 승리 요인인 것 같다. 칸터가 27점을 올렸으나 그래도 득점이 고르게 나오고 중요할 때 터진 것 같다"며 "고비를 넘기는 힘이 생기는 것 같다"고 웃었다.

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올 시즌은 2, 3쿼터 외국인 선수 동시 출전으로 규정이 바뀌었다. 외국인 선수에 대한 의존도가 무척이나 높아졌다. 실제로 9일 현재 득점 1위부터 15위까지 모두 외국인 선수다. 삼성은 칸터(3위)를 제외하곤 상위 20위 안에 한 명도 이름을 올리지 못했다. 그럼에도 삼성은 1위를 질주하고 있다. 칸터는 부상 우려에도 팀에 헌신하고 있고, 국내외 선수들의 고른 활약이 더해져 빛을 내고 있다. 김 감독은 "선수들이 스스로 이겨낸 것 같다. 선수들을 칭찬해 주고 싶다"며 "진짜 열심히 하고있다. 고비를 넘기는 힘이 조금은 생긴 것 같다"고 했다.

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잠실=김가을 기자 epi17@sportschosun.com