웸반야마 나와! 내가 MVP 1순위야! 루카 돈치치, 부상 후유증은 없다. 32득점, 10어시스트, 5스틸 폭발. LA 레이커스 시즌 첫 10승 고지

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 06: Luka Doncic #77 of the Los Angeles Lakers talks with a referee during the game against the Portland Trail Blazers at Crypto.com Arena on November 06, 2026 in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Ben Liebenberg/Getty Images/AFP (Photo by Ben Liebenberg / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 류동혁 기자] MVP 1순위 맞다. 1경기를 쉬었던 루카 돈치치가 맹활약을 펼쳤다.

돈치치는 10일(한국 시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스테이트팜 아레나에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규시즌 원정경기 애틀랜타 호크스전에 출전, 39분 동안 32득점, 10어시스트, 8리바운드, 5스틸의 전방위적 활약을 펼쳤다. LA 레이커스는 돈치치의 맹황략으로 애틀랜타를 124-114로 눌렀다.

이날 돈치치는 많은 포제션을 가져갔다. 야투 성공률은 무려 50%에 달했다.

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LA 레이커스는 6연승을 달렸다.

10승2패를 기록하면서 NBA 30개 팀 중 10승 고지를 맨 처음 밟았다.

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개인 데이터와 팀 성적 모두 챙기고 있는 돈치치다.

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올 시즌 MVP 유력 후보는 샌안토니오 스퍼스 빅터 웸반야마다. 지난 시즌 샌안토니오를 파이널로 이끌었고, MVP 투표에서 4위를 차지했다.

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하지만, 시즌 초반 돈치치의 기세가 정말 만만치 않다.

LA 레이커스는 시즌 전 다크호스로 꼽혔다. 객관적 전력의 한계점이 뚜렷하다는 평가를 받았다. 하지만, 돈치치는 매 경기 폭발하면서 LA 레이커스를 서부 최상위권으로 올려놓았다.

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ESPN, CBS스포츠 등 현지매체들은 NBA 초반 MVP 레이스에서 돈치치를 1위로 올려놨다. 2위는 웸반야마다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com