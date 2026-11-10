웸반야마 나와! 내가 MVP 1순위야! 루카 돈치치, 부상 후유증은 없다. 32득점, 10어시스트, 5스틸 폭발. LA 레이커스 시즌 첫 10승 고지

[스포츠조선 류동혁 기자] MVP 1순위 맞다. 1경기를 쉬었던 루카 돈치치가 맹활약을 펼쳤다.
돈치치는 10일(한국 시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스테이트팜 아레나에서 열린 2026~2027시즌 NBA 정규시즌 원정경기 애틀랜타 호크스전에 출전, 39분 동안 32득점, 10어시스트, 8리바운드, 5스틸의 전방위적 활약을 펼쳤다. LA 레이커스는 돈치치의 맹황략으로 애틀랜타를 124-114로 눌렀다.
이날 돈치치는 많은 포제션을 가져갔다. 야투 성공률은 무려 50%에 달했다.
LA 레이커스는 6연승을 달렸다.
10승2패를 기록하면서 NBA 30개 팀 중 10승 고지를 맨 처음 밟았다.
개인 데이터와 팀 성적 모두 챙기고 있는 돈치치다.
올 시즌 MVP 유력 후보는 샌안토니오 스퍼스 빅터 웸반야마다. 지난 시즌 샌안토니오를 파이널로 이끌었고, MVP 투표에서 4위를 차지했다.
하지만, 시즌 초반 돈치치의 기세가 정말 만만치 않다.
LA 레이커스는 시즌 전 다크호스로 꼽혔다. 객관적 전력의 한계점이 뚜렷하다는 평가를 받았다. 하지만, 돈치치는 매 경기 폭발하면서 LA 레이커스를 서부 최상위권으로 올려놓았다.
ESPN, CBS스포츠 등 현지매체들은 NBA 초반 MVP 레이스에서 돈치치를 1위로 올려놨다. 2위는 웸반야마다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com