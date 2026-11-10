"공이 없을 때 더 치명적이다!" 전설적 슈팅가드가 밝힌 충격 토로. 스테판 커리의 감춰진 무기. "나는 그가 공이 없을 때 정말 무서웠다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리의 비밀 무기가 있다. 2010년대 최고의 슈팅 가드이자 마이애미 히트에서 르브론 제임스와 호흡을 맞춘 전설적 가드 드웨인 웨이드가 날카롭게 지적했다.

미국 바스켓볼 네트워크는 10일(한국시각) '드웨인 웨이드는 스테판 커리의 감춰진 비밀 무기에 대해서 설명했다. 그는 커리가 공을 만지지 않고도 득점 기회를 만들어낸다'며 '그의 심혈관 지구력이 핵심이다. 전혀 지치지 않는 것 같다'고 했다.

골든스테이트 워리어스 스테판 커리는 NBA 역사상 아무도 해내지 못한 일을 해내고 있다.

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올해 38세. 경기당 평균 31.3득점을 기록 중이다. 필드골 성공률은 49.7%, 장거리 필드골 성공률은 44.7%다. 강력하다.

명예의 전당에 입성한 웨이드는 커리의 또 다른 무기에 대해 얘기했다.

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그는 '커리의 놀라운 슈팅 능력에 이끌려 놓치고 있는 부분이 있다. 그의 무기 중 거의 언급되지 않는 미묘하지만 효과적인 부분이 있다. 그의 심혈관 지구력이다. 그의 가장 뛰어난 기술은 심혈관 운동이라고 생각한다. 커리는 전혀 지치지 않는 것 같다. 항상 움직인다'고 했다.

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그는 '커리를 수비하는 것에 대해 얘기한 적이 있다. 나에게 커리가 가장 무서웠던 부분은 그가 공 없이 움직일 때다. 커리가 패스를 하면 정말 조심해야 한다'고 했다.

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볼을 들고 플레이할 때 커리는 강력한 슈팅 능력을 보인다. 더욱 무서운 점은 공이 없을 때 끊임없이 움직이면서 수비를 교란시키고, 슈팅 찬스를 창출한다는 점이다.

커리가 볼을 잡으면 기본적으로 1명 이상의 수비수가 쏠린다. 커리 그래비티다. 단, 오프 더 볼 무브 상황에서도 커리는 끊임없이 움직이면서 팀 동료의 슈팅 찬스까지 창출한다. 웨이드는 이 부분을 지적했다.

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통상적으로 에이스는 볼이 있을 때 해결사 역할을 하지만, 볼이 없는 경우 잠시의 휴식을 취하는 것도 사실이다.

바스켓볼 네트워크는 '스테판 커리는 그런 점에서 독특하다. 대부분 경우, 공격수가 공을 들지 않은 모습을 보면 긴장을 풀고 숨을 돌릴 수 있다는 의미다. 커리에게는 정반대다. 르브론 제임스도 여러 차례 인정한 바 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com