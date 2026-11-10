샤크도 소환했다! 빅터 웸반야마 또 다시 폭발. 29P-12R-3BLK. 25년 만에 오닐을 불러냈다

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[스포츠조선 류동혁 기자] 빅터 웸반야마가 폭발했다.

웸반야마는 10일(이하 한국시각) 미국 애리조나주 피닉스 모기지 매치업 센터에서 열린 2026~2027시즌 정규리그 원정경기 피닉스전에 출전했다. 단, 25분만을 뛰었다. 40득점, 11리바운드, 8블록슛을 기록했다. 블록슛 2개만 추가했다면 블록슛 트리플 더블이었다.

샌안토니오는 웸반야마를 앞세워 피닉스를 122-96으로 완파했다. 이미 3쿼터에 승패가 결정됐다. 샌안토니오의 완승이었다. 웸반야마가 단 25분만 뛴 이유였다.

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웸반야마는 두 차례 블록슛 트리플 더블을 달성한 바 있다.

2024년 토론토 랩터스전에서 27득점, 14리바운드 10블록슛을 기록했다. NBA 데뷔 첫 블록슛 트리플더블. 지난 시즌 미네소타전에서 11득점, 15리바운드, 12블록슛을 기록했다.

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웸반야마는 샤킬 오닐을 소환했다.

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농구 전문매체 클러치 포인트는 웸반야마를 극찬하면서 구체적 대이터를 내세웠다.

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이 매체는 '빅터 웸반야마가 샤크와 함께 NBA 역사에 이름을 올렸다. 샌안토니오는 강력한 상승세를 타고 있다. 웸반야마가 핵심이다. 샌안토니오는 올 시즌 첫 10경기 중 8승을 거두었다. 올 시즌 첫 10경기에서 빅터 웸반야마는 경기당 평균 29.1득점, 12.0리바운드, 3.0어시스트, 1.2스틸, 3.9블록, 필드골 성공률 50.5%를 기록하고 있다. 4년 차 센터의 시즌 초반 기록으로 터무니없다. 너무 강력해서 NBA 역사에 기록됐다'고 했다.

또 '빅터 웸반야마는 농구 명예의 전당 헌액자 샤킬 오닐과 함께 지난 50시즌 동안 시즌 첫 10경기에서 평균 29점, 12리바운드, 3블록슛을 기록한 유일한 선수가 됐다. 오닐은 2001~2002시즌 초반 LA 레이커스에서 경기당 평균 29.2득점, 12.2리바운드, 3.0블록을 기록했다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com