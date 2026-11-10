[현장리포트] 고양 소노, 스카티 제임스 대체외인 영입. 현대모비스도 스펠맨 보좌할 대체 외인 구했다

사진제공=KBL

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[울산=스포츠조선 류동혁 기자] 동병상련의 두 팀이 만났다. 울산 현대모비스와 고양 소노가 10일 울산 동천체육관에서 맞대결을 펼쳤다.

경기 전 양팀 사령탑의 고민은 똑같았다.

현대모비스는 게이지 프림과 다리우스 베즐리가 모두 부상으로 이탈했다. 전치 6주 진단을 받았다. 대체 외인 오마리 스펠맨이 다행히 좋은 모습을 보이고 있다.

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안양 정관장, 서울 SK 등에서 뛰었던 스펠맨은 기량은 정상급이지만, 몸무게 이슈가 항상 있었던 선수다.

현대모비스 측은 "오마리 스펠맨의 몸 상태가 좋아 보인다. 적정 몸무게가 135㎏ 내외인데 체중을 잘 조절해서 합류했다"고 말했다.

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현대모비스 양동근 감독은 "스펠맨이 잘해줘서 다행이다. 이정현 봉쇄가 관건인데, 막는다고 막을 수 있는 레벨의 선수는 아니다. 단, 체력적 부분을 갉아 먹기 위한 배치를 했다"고 밝혔다.

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이날 현대모비스는 이도헌과 제리 아바디아노가 선발 출전했다. 강한 활동력으로 이정현을 압박하기 위한 카드다.

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고양 소노 손창환 감독 역시 스카티 제임스의 부상에 대해 아쉬워했다.

그는 "지난 KCC전에 다쳤다. 등 부위가 골절됐고, 전치 6주의 진단을 받았다. 스카티 제임스가 미국에 전담 주치의가 있다고 해서 치료를 맡긴 상태다. 대체 외국인 선수로 당초 앨런 윌리엄스를 고려했는데, 가족과 시간을 함께 보내야 한다는 이유로 10일 밖에 뛰지 못한다고 했다. KBL 규정 상 대체 선수의 또 다른 대체 선수를 데려올 수 없다. 즉, 윌리엄스가 10일을 뛰고 난 뒤 대체 외인을 데려오기 위해서는 스카티 제임스와 교체해야 하는 상황이 발생한다. 때문에 윌리엄스와 계약하지 못했다. 단, 대체 외인을 데려왔는데, 기량은 코트에서 뛰어봐야 알 수 있을 것 같다"고 했다.

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소노는 급하게 외국인 선수를 데려왔다. 2m가 넘는 신장에 내외곽 공격력을 갖춘 포워드형 외인으로 알려졌다. 특이한 점은 SK 외국인 선수 자밀 워니의 친구다.

다음 경기에 투입될 수 있다.

현대모비스는 역시 스펠맨과 함께 호흡을 맞출 대체 외국인 선수 영입을 확정 지은 것으로 알려졌다. 수원 KT와 고양 소노에서 뛴 적이 있는 선수다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com