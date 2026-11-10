[현장분석] 외인 1명만 뛴 '동병상련 매치'. 26점 폭발, 야투율 59% 이정현. 고양 소노 5연패 탈출, 이정현은 어떻게 승부처를 지배했나

사진제공=KBL

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[울산=스포츠조선 류동혁 기자] 고양 소노가 울산 현대모비스를 제물로 5연패의 사슬을 끊었다.

소노는 10일 울산동천체육관에서 열린 2026~2027시즌 KCC 프로농구 정규리그 원정경기에서 이정현(26득점, 6어시스트) 자니 오브라이언트(29득점, 12리바운드)의 강력한 원-투 펀치를 앞세워 박무빈(24득점)이 고군분투한 현대모비스를 86대79로 눌렀다.

소노는 5승9패(9위)로 중위권 도약의 발판을 마련했고, 현대모비스는 3승10패, 4연패에 빠지며 최하위 탈출에 실패했다.

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동병상련의 두 팀. 경기 전 양팀 사령탑의 고민은 똑같았다. 현대모비스는 게이지 프림과 다리우스 베즐리가 모두 부상으로 이탈했다. 전치 6주 진단을 받았다. 대체 외인 오마리 스펠맨이 다행히 좋은 모습을 보이고 있다. 이날 1명만의 외인이 뛴다.

소노 역시 마찬가지다. 1옵션 외인 스카티 제임스의 부상으로 이탈했다. 역시 조니 오브라이언트 1명으로 버텨야 한다.

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경기 전 현대모비스 양동근 감독은 "스펠맨이 잘해줘서 다행이다. 오늘 경기는 이정현 봉쇄가 관건이다. 레벨이 다른 선수다. 이도헌과 제리 아바디아노가 선발 출전한다. 이정현을 괴롭히기 위해서다. 막기 쉽지 않지만, 체력적 부담감을 가중시키기 위한 배치"라고 밝혔다.

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소노 손창환 감독은 "스카티 제임스는 등 부위가 골절됐고, 전치 6주 진단을 받았다. 미국에 전담 주치의가 있다고 해서 치료를 맡긴 상태다. 대체 외국인 선수로 당초 앨런 윌리엄스를 고려했는데, 가족과 시간을 함께 보내야 한다는 이유로 10일 밖에 뛰지 못한다고 했다. 우리에겐 6주를 뛸 선수가 필요했다. KBL 규정 상 대체 선수의 또 다른 대체 선수를 데려올 수 없다. 새로운 외인이 내일 입국한다. 내외곽에서 활약할 수 있는 포워드형 외국인 선수다. 급하게 데려왔기 때문에 기량은 뛰어봐야 알 수 있을 것 같다"고 했다.

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전반전

1쿼터 현대모비스의 노림수는 성공하지 못했다. 최근 이정현의 기량은 물이 올랐다. 1쿼터에만 7득점. 현대모비스의 외곽을 자유자재로 요리했다.

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오브라이언트 역시 11득점을 올렸다. 경기 전 손창환 감독은 "오브라이언트가 스펠맨에게 자신감이 있다. 수비 부담을 덜어주기 위해 정희재 김진유를 붙일까 했지만, 오브라이언트가 자신이 직전 맡겠다"고 했다.

스펠맨은 오브라리언트를 상대로 골밑에서 부진했다. 단, 외곽 3점슛 찬스는 놓치지 않았다. 3점슛 2개를 모두 성공시켰다. 현대모비스는 박무빈과 이우석까지 득점 루트를 넓히면서 소노를 압박했다.

결국 1쿼터는 22-20, 2점 차 리드.

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문제는 2쿼터였다. 최근 페이스가 좋은 신예 조석호가 3점슛 2방을 터뜨리면서 분위기를 끌어올렸다. 조석호는 최근 백업 가드로 강력한 활동력과 뛰어난 농구 센스와 패싱 능력을 선보이고 있다. 이재도의 백업 포인트가드로 완벽하게 자리메김. 올 시즌 기량이 급성장했다.

이때부터 소노가 자랑하는 이정현, 케빈 켐바오의 득점 폭풍이 일어났다. 특히 이정현은 현대모비스의 부실한 골밑을 여러차례 공략한 뒤 오브라이언트와 호흡을 맞춰 3점포까지 터뜨렸다.

반면 현대모비스는 스팰맨이 침묵했다. 오브라이언트의 자신감은 현실이 됐다. 결국 2쿼터 7분9초, 44-27, 무려 17점 차 소노의 리드. 결국 47-34, 13점 차 리드로 전반을 종료했다.

이정현은 전반에만 무려 20점을 몰아넣었다. 2점슛 성공률 75%, 3점슛 성공률 50%를 기록했다. 이정현이 지배한 전반전이었다.

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후반전

3쿼터 현대모비스는 각성하기 시작했다. 박무빈이 힘을 냈다. 골밑 파고 들면서 소노 수비에 균열을 냈다. 박무빈의 매치업은 조석호였다. 스크린 수비의 약점을 적극 활용했다.

서명진의 코너 3점포도 터졌다. 3쿼터 3분30여 초를 남기고 10점 차로 추격.

소노는 로테이션을 적극 가동했다. 지난 시즌 스트레치형 빅맨으로 각광을 받았던 강지훈을 3쿼터에 투입했고, 이정현과 조석호 등과 함께 에너지 레벨을 높였다.

승부처를 대비한 주력 선수들의 체력저하를 대비하면서도 팀에 활력을 불어넣기 위한 조치였다.

현대모비스는 스펠맨이 여전히 막혔지만, 좋은 패스 게임에 의한 김경원의 골밑 득점으로 7점 차까지 추격.

결국 65-57, 8점 차 소노의 리드로 3쿼터 종료. 현대모비스의 추격세가 돋보인 3쿼터.

4쿼터가 되자 소노 에이스 이정현이 움직였다. 3쿼터 승부처를 대비해 공격에 적극적 모습을 보이지 않았던 이정현. 오브라이언트의 스크린을 받은 뒤 3점포를 터뜨렸다.

하지만, 현대모비스는 스펠맨이 득점 가뭄을 끝내는 3점포. 그리고 3쿼터 맹활약했던 김경원이 골밑을 돌파하면서 추격 흐름을 이어갔다.

그런데, 이번에도 소노는 이정현이 현대모비스 수비를 찢었다. 자유투 라인 부근으로 돌파, 현대모비스의 수비가 찢어지자, 3점슛 찬스가 났다. 오브라이언트의 3점포가 터졌다.

이정현은 다음 공격에서도 중앙으로 돌파, 수비를 찢은 뒤 윙에 있던 임동섭에게 완벽한 3점 오픈 찬스를 제공. 팀내 최고 슈터 임동섭이 놓칠 리 없었다.

현대모비스의 작전타임. 박무빈이 강력한 임팩트를 발휘했다. 왼쪽으로 돌파 이후 헤지테이션, 길게 돌파한 뒤 날카로운 드라이브 앤 킥을 했다. 서명진은 오픈 3점슛 찬스를 놓칠 리 없었다. 박무빈의 그림같은 플레이였다. 수비는 약하다는 평가를 받지만, 박무빈은 공격력은 확실히 매력 있었다. 5점 차 추격.

승부처가 다가오고 있었다. 이정현이 스네이크 드리블 이후 스펠맨마저 페이크로 따돌렸다. 그리고 페이드 어웨이 미드 점퍼. 적중했다. 절묘한 테크닉으로 현대모비스이 수비를 모두 찢었다.

그리고 이승현의 트레블링. 박무빈의 패스미스가 나왔다.

소노는 이정현과 오브라이언트의 2대2 공격. 가장 확률높은 공격을 했다. 이정현이 스크린을 받았다. 오브라이언트에게 미스매치가 발생. 이정현은 오브라이언트에게 패스. 오브라이언트는 골밑으로 밀고 들어갔고, 결국 현대모비스는 파울 자유투를 헌납할 수밖에 없었다. 84-73, 11점 차 남은 시간은 2분42초. 사실상 여기에서 경기는 끝났다.

두 팀은 전력이 온전치 않다. 주력 외인이 없다. 결국 이날 경기는 국내 선수의 비중이 많이 늘어났다. 이정현이 경기를 지배했다. 승부처 흐름에서 소노는 이정현과 오브라이언트가 적중률 높은 공격 루트로 공략했다. 반면, 현대모비스는 스펠맨이 오브라이언트에 묶이면서 공격 위력은 떨어질 수밖에 없었다. 양팀 승패를 가른 핵심 변수였다. 울산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com