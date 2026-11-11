"스테판 커리는 미쳤다!" NBA 빅 마우스의 극찬. "38세의 나이, 평균 30득점, 경기를 지배한다고? 말도 안돼"

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[스포츠조선 류동혁 기자] "커리는 미쳤다!"

NBA 전문가이자 농구 전문매체 더 링거를 만든 빌 시몬스의 평가다. 스테판 커리에 대한 극찬이다.

미국 농구전문매체 바스켓볼 네트워크는 11일(이하 한국시각) 빌 시몬스의 말을 인용, "38세의 가드가 이런 데이터를 가지는 것은 말이 안된다. 이런 일은 리그 역사상 한 번도 없었다. 스테판 커리는 2022년 플레이오프와 비슷한 모드다. 상상도 못한 경지에 도달하고 있다"고 했다.

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이 매체는 '공격에서 스테판 커리는 골든스테이트의 핵심이다. 그가 시스템이고 하드 캐리한다. (이런 부담감 속에서) 그의 생산성은 말이 안되는 수준이다. 얼마나 오래 갈지 모르겠지만, 정말 대단하다'고 했다.

최근 커리는 올랜도 매직과의 경기에서 연장 혈투를 치렀다. 41점을 폭발시켰다. 3점슛 성공률 50%를 기록했고, 6리바운드와 6어시스트를 기록했다.

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최근 강력한 득점 행진을 이어가고 있다. 그는 현재 35세 이후 통산 최다 40점 경기 16경기를 기록했으며, 15경기의 르브론 제임스를 제쳤다. NBA 역대 최고다.

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커리는 현재 8경기에서 경기당 29.6분을 출전, 평균 31.3득점, 4.0리바운드, 4.6어시스트를 기록하고 있다.

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시몬스는 '이런 일은 리그 역사상 한 번도 일어난 적이 없다. 38세의 가드가 28분 동안 경기당 30점을 기록하며 결정적 순간을 지배했다. 이건 완전 미친 짓이다'라고 감탄을 금치 못했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com