"이동근을 거를 수 있을까?" 2순위 지명권 가진 현대모비스 양동근 감독 의미심장한 멘트. 신인 최대어 최소 2순위 확보?

구민교. 사진제공=KBL

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[울산=스포츠조선 류동혁 기자] KBL 신인드래프트 오는 20일 열린다. 이미 순위 추첨식은 끝났다.

1순위는 수원 KT가 가져갔다. 2순위는 현대모비스의 몫이다.

올 시즌 신인 드래프트 자원은 풍부하다. 리그에 결정적 임팩트를 줄 수 있는 선수는 부족하다는 평가지만, 프로에서 주전을 꿰찰 수 있는 카드는 많다.

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전문가들은 빅4, 혹은 빅6로 구분한다.

이동근(고려대) 이주영 김승우 이채영(이상 연세대) 구민교(성균관대) 고찬유(중앙대) 등이 꼽힌다. 각 구단은 현미경 분석에 들어갔다.

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수많은 얘기들이 오간다. 장, 단점 파악에 여념이 없다. 가지고 있는 공수의 스킬셋 뿐만 아니라 보이지 않는 인성과 워크 에식, 내구성 등의 정보를 수집하고 있다.

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양동근 현대모비스 감독은 KBL의 레전드다. 수많은 MVP를 수상한 KBL 역대 최고의 커리어를 가진 사령탑이다.

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그는 지난 10일 고양 소노와의 경기 전 신인드래프트에 대해 얘기했다. 구체적이고 상세했다.

그는 "이동근이 1순위 감으로 거론되는 것은 사실이다. KT의 선택이겠지만, 이동근을 거르고 다른 선수를 선택할 수 있을까"라고 했다. 현대모비스는 2순위 지명권을 가지고 있다.

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의미 심장한 말을 남겼다. 그는 "만약에 이동근이 우리 순번까지 내려온다면 안 뽑을 수 있을까"라고 했다.

즉, 올해 신인드래프트 최대어로 평가받는 이동근은 최소 2순위 안에는 낙점됐다는 의미로 들릴 수 있다.

양 감독은 애정어린 조언도 남겼다. 그는 "이주영 김승우 구민교 고찬유 등은 모두 장, 단점이 뚜렷한 선수들이다. 대학 감독님들로부터 많은 정보를 듣고 있다. 대학에서 잘한다고 프로에서 성공한다는 보장이 없다"며 "모든 선수들은 장, 단점을 가지고 있고, 프로에서 보충해야 할 부분들이 많다. 가장 중요한 부분은 공격 뿐만 아니라 수비에서도 프로에서 통해야 한다는 점"이라고 했다.

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그는 "이주영 김승우 고찬유 이채영 등은 플레이 스타일이 다르다. 프로에서 잠재력을 터뜨리는 부분도 다를 수 있다. 이 잠재력을 어떻게 보느냐, 각 팀들이 어떤 포지션을 원하느냐에 따라서 선택이 갈릴 것"이라고 했다. 울산=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com