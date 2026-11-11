'김선형 복귀 시점 재조정→줄줄이 부상 OUT' 수원 KT, 12명 엔트리 짜는 것조차 버거운 우울한 현실

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]수원 KT의 상황이 심상치 않다. 연이은 부상 악재에 12명 엔트리 짜는 것조차 힘겨운 상황이다.

KT는 올 시즌 강력한 다크호스로 꼽혔다. 지난 시즌 7위에 머무르며 아깝게 6강 플레이오프(PO) 티켓을 놓쳤지만, 올 시즌은 다를 것이란 평가가 주를 이뤘다. 단단한 국내 선수 스쿼드에 미국프로농구(NBA) 출신 패리스 배스가 복귀하며 기대감을 높였기 때문이다. 더욱이 지난 시즌 부상으로 힘든 시간을 보냈던 '베테랑' 김선형이 복귀를 알리며 힘을 보탰다. 하지만 시작도 전에 탈이 났다. 김선형이 개막을 앞두고 맹장으로 쓰러졌다. 더 큰 문제는 언제 돌아올지 기약이 없다는 것이다.

문경은 KT 감독은 8일 서울 삼성과의 경기를 앞두고 "김선형은 맹장 수술 이후 염증 수치가 떨어지지 않아서 계획보다 일주일 더 입원했다. 현재 염증 수치는 정상화가 됐다. 일반인이면 출근도 할 수 있는 상태지만, 아직 완전히 정리되지 않은 상황이다. 12월 초 합류를 예상했는데, 중순으로 봐야할 것 같다"고 한숨을 내쉬었다. 공교롭게도 최근 미구엘 옥존마저 맹장으로 쓰러졌다. 문 감독은 "밤새 구토했다고 한다. 장염인 줄 알았는데 맹장이었다. 복귀까지 2주 걸릴 것으로 봤는데, 벌써 일주일이 지났다. 하지만 무리하게 투입하지는 않을 생각"이라고 말했다.

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KT는 가드진이 크게 헐거워졌다. 신인 강성욱을 중심으로 배스가 볼을 운반하고 있지만, 위기 상황 경기 운영에서 흔들릴 때가 있다. 문 감독이 "우리는 앞선 수비가 문제"라고 한숨을 내쉴 정도다.

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문제는 여기서 끝이 아니다. KT는 문성곤 서민수 하윤기가 부상으로 동시에 이탈해 골밑 싸움에서도 주춤하고 있다. 특히 1, 4쿼터 '높이'를 책임지는 하윤기 부재에 어려움을 겪고 있다. 더욱이 부상한 국내선수 대부분이 베테랑이자 팀의 핵심이다. 중심을 잡아야 할 선수들이 대거 이탈하며 KT는 뒷심에서 밀리는 모습을 보이고 있다.

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설상가상으로 8일 삼성전에서 정창영마저 부상했다. KT 관계자는 "검사 결과 발목 염좌 진단을 받았다. 다행히 심하지는 않은데, 상황을 지켜봐야 한다"고 했다. KT는 13일 원주 DB와 원정경기를 치른다. 정창영마저 이탈하면 엔트리 구성 자체가 어려워질 수 있다. KT의 고민이 깊어지고 있다. KT는 개막 13경기에서 6승7패를 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com