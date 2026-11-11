[현장인터뷰]'3연승 도전' 최윤아 감독 "가용인원 늘 것" vs '연패 NO' 하상윤 감독 "이주연 손등 부상, 6~8주 걸릴 듯"

사진제공=WKBL

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[인천=스포츠조선 김가을 기자]"7명만으로 시즌을 하려고 한 것은 아니다."

최윤아 인천 신한은행 감독의 말이다.

인천 신한은행은 11일 인천도원체육관에서 용인 삼성생명과 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 홈경기를 치른다.

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결전을 앞둔 최 감독은 "앞선 두 경기는 7명으로 치렀다. 체력적으로는 문제 없는데 7명으로만 시즌하려고 한 것은 아니다. 다른 선수들도 준비하고 있다. 삼성생명전은 가용인원이 좀 늘 것이다. 다른 선수들도 준비 잘 하고 있어서 잘 맞을 것 같다"고 말했다.

앞선 두 경기에서 평균 38분46초를 뛰며 팀의 2연승에 앞장선 노구치 사쿠라에 대해선 "기록상으로는 두드러짐이 없었지만 우리 팀 분위기 전환해주고 맥을 끊어주는 역할을 해주고 있다. 큰 도움이 되고 있다"며 "길지 않더라도 조금이라도 휴식할 수 있도록 준비하고 있다. (시즌) 초반이 중요하다고 생각해서, 아직 두 경기기는 하지만 무리를 하고 있다. 시즌은 길다. 이렇게 계속 뛸 수 없다는 것을 안다. 계속 로테이션을 할 생각이다. 농구, 직업에 대한 프로페셔널이 있는 선수"라고 칭찬했다.

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이에 맞서는 하상윤 삼성생명 감독은 걱정이 앞선다. 직전 경기에서 '주전 가드' 이주연이 부상으로 이탈했기 때문이다.

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하 감독은 "손등이 부러졌다. 어제 수술을 했다. 바로 퇴원했는데 아쉽다. 없는 살림에 전쟁인데 탱크가 없어졌다. 열심히 움직이면서 싸워야 한다"며 "(복귀까지) 6~8주 걸린다고 한다. 손이라서 시간이 8주 정도 걸릴 것 같다. (조)수아 등이 잘해줄 것으로 믿는다. 잘 준비해야 한다. 어찌보면 그들에게는 좋은 기회다. 그 이후에 주연이 돌아오면 더 단단해지지 않을까 생각한다"고 바람을 드러냈다.

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인천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com