[현장리뷰]'이해란 21득점' 부상 악령 용인 삼성생명, 인천 신한은행 개막 3연승 저지…54-51 승리

사진제공=WKBL

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[인천=스포츠조선 김가을 기자]용인 삼성생명이 부상 악몽을 이겨내고 승리했다.

용인 삼성생명은 11일 인천도원체육관에서 열린 인천 신한은행과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 원정경기에서 54대51로 이겼다. 삼성생명(2승1패)은 연패 위기에서 벗어났다.

사뭇 다른 분위기의 두 팀이었다. 지난 시즌 최하위에 머물렀던 신한은행은 개막 2연승하며 확 달라진 모습을 보였다. 결전을 앞둔 최윤아 신한은행 감독은 "수비인 것 같다. 지난 시즌엔 수비가 되다가도 되지 않았다. 우리가 공격력이 대단한 팀은 아니라고 생각한다. 수비를 해야 트랜지션 상황에서 만들 수 있을 것 같다는 생각에 수비 연습을 진짜 많이 했다"고 말했다.

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이에 맞서는 삼성생명은 '핵심 가드' 이주연이 부상으로 이탈했다. 하상윤 삼성생명 감독은 "손등이 부러졌다. 수술을하고 바로 퇴원했는데 아쉽다. 없는 살림에 탱크가 없어졌다. 열심히 움직이면서 싸워야 한다. (복귀까지) 6~8주 걸린다고 한다. 손이라서 시간이 8주 정도 걸릴 것 같다. (조)수아 등이 잘해줄 것으로 믿는다. 잘 준비해야 한다"고 말했다.

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경기가 시작됐다. 양 팀 모두 마음만 앞선 나머지 쉬운슛을 번번이 놓치며 주춤했다. 신한은행이 분위기를 먼저 가져갔다. 홍유순의 득점으로 스코어를 올렸고, 김지영이 3점슛 3개를 꽂아 넣으며 기세를 올렸다. 신한은행이 17-8로 리드했다.

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2쿼터 들어 흐름이 바뀌었다. 삼성생명이 조수아와 강유림의 연속 3점슛으로 16-17까지 추격했다. 신한은행은 홍유순이 연달아 득점포를 가동하며 달아났다. 신한은행이 25-21로 전반을 앞서나갔다.

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3쿼터 삼성생명이 이해란의 연속 득점과 미야사카 모모나의 득점 인정 반칙을 묶어 매섭게 추격했다. 삼성생명은 3쿼터 종료 5분30여초를 남기고 기어코 30-30, 동점을 만들었다. 신한은행이 집중력을 먼저 발휘했다. 김지영과 노구치 사쿠라가 골밑에서 번갈아 득점하며 리드를 되찾았다. 신한은행이 41-39로 아슬하게 앞섰다.

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운명의 마지막 쿼터. 삼성생명이 이해란의 3점슛으로 단박에 역전했다. 신한은행은 신이슬의 득점으로 재역전했다. 두 팀은 점수를 주고받으며 치열하게 싸웠다. 삼성생명이 이해란의 '원맨쇼'를 앞세워 48-43까지 달아냈다. 신한은행은 쉽게 물러서지 않았다. 홍유순을 앞세워 반격했다. 두 팀은 경기 종료 15초를 남기고 52-51로 팽팽하게 맞섰다. 뒷심에서 삼성생명이 웃었다. 마지막 공격 상황에서 상대 파울로 얻은 자유투를 모모나가 모두 성공하며 점수 차를 벌렸다. 반면, 신한은행은 마지막 공격이 빗나가며 고개를 숙였다.

인천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com