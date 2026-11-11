[EASL]'숀롱 공백 이겨냈다' KCC, 조별리그 무패 3연승 질주…롱 '파울트러블' 악재 딛고 푸본에 88-80 짜릿 역전승

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[부산=스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 부산 KCC가 동아시아슈퍼리그(EASL) 조별리그에서 무패 3연승을 질주했다.

KCC는 11일 부산 사직체육관에서 벌어진 '2026~2027시즌 EASL' B조 조별리그 타이베이 푸본 브레이브스(대만)와의 경기서 88대80으로 승리했다.

무패 3연승을 노리는 KCC는 허훈 허웅 윤기찬, 루이스 킹, 숀 롱 등 정예 멤버를 1쿼터부터 내세워 조 1위 수성 의지를 강하게 드러냈다.

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의욕적인 출발과 달리 KCC는 1쿼터부터 천당과 지옥을 맛봤다. 쿼터 시작 1분20초 만에 3점슛을 허용한 KCC는 이후 2분여 동안 무득점으로 꽁꽁 묶는 대신 롱과 킹의 더블 포스트를 앞세워 7점을 쓸어담으며 기선제압에 성공했다.

푸본의 경기력이 위협적이지 않았기도 했지만, KCC가 상대의 외곽을 봉쇄하고, 골밑 터프슛을 유도하는 기본 수비에서 돋보였기에 리드를 지켜갈 수 있었다. 한데 21-15로 앞서던 쿼터 종료 2분29초 전, 심판의 어설픈 판정으로 대형 악재를 만났다. 파울을 선언받은 롱이 심판에게 항의하던 중 테크니컬파울까지 추가돼 파울 4개째로 파울트러블에 걸렸다.

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장재석으로 긴급 교체한 KCC는 외국인 선수 1명의 열세에서 싸워야 했고, 그나마 1쿼터를 26-20으로 마친 것은 다행이었다.

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하지만 KCC에겐 갈 길이 멀었다. 2쿼터 들어 우려가 현실로 다가오기 시작했다. 롱의 매치업 상대인 장신 센터 마르코 토도로비치(2m10)가 쿼터 초반부터 롱이 빠진 골밑에서 슈팅 성공률을 높여갔다. 결국 KCC는 쿼터 종료 5분24초 전, 31-32 역전을 허용했고 이후 힘겨운 추격전을 이어가며 롱의 빈자리를 절감해야 했다. 전반 39-46의 스코어는 KCC에겐 피할 수 없는 숙명과도 같았다.

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3쿼터 KCC는 롱을 다시 투입해 반전을 노렸다. 다시 천당이 보였다. KCC는 특유의 빠른 트랜지션으로 맹추격했다. 쿼터 종료 1분여 전 롱의 슬램덩크, 킹의 가로채기에 이은 단독 드라이브인으로 재역전(60-59)에 성공했을 때, 사직체육관은 열광의 도가니였다. 승기를 잡은 KCC는 이후 거칠게 없었다. 허웅, 킹, 롱이 돌아가며 연승가도로 안내했다.

한편, 이날 창원에서 열린 한국농구연맹(KBL) 리그에서는 창원 LG가 서울 SK를 101대72로 대파하고 연패를 모면했다.

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부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com