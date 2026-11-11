[현장인터뷰]'3연승 좌절→시즌 첫 패배' 최윤아 감독 "연패하지 않도록 하겠다"

사진제공=WKBL

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[인천=스포츠조선 김가을 기자]"연패하지 않도록 하겠다."

최윤아 인천 신한은행 감독의 말이다.

인천 신한은행은 11일 인천도원체육관에서 열린 용인 삼성생명과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 홈경기에서 51대54로 패했다. 신한은행은 개막 2연승 뒤 첫 패배를 기록했다.

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경기 뒤 최 감독은 "수비 잘 된 부분이 많이 나왔는데, 공격에서 정리가 잘 되지 않은 부분이 있었다. 수비 집중력이 떨어지지 않았나 싶다. 선수들이 조급하다보니 그런 부분에서 서둘렀는데 그런 부분이 아쉽다. 슛이 들어갈 때도 있고 그렇지 않을 때도 있는데 서둘렀다. 내가 선수들에게 안정감을 줄 수 있게 더 잘 준비해야 할 것 같다"고 말했다.

그는 "선수들이 수비에서 좋아진 부분이 있다. 슛이 1, 2개만 들어갔으면 좋았을 것 같다. 기회가 없었던 것은 아니다. 경기력이 좋지 않으면서 진 게 아니라, 슛이 들어가지 않은 것이다. 다음 경기 잘 준비해서 연패하지 않도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

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이날 '트리플더블'급 활약을 펼친 김지영에 대해선 "제일 컨디션 좋다. 핵심 인물이다. 좋은 모습을 보였지만, 마무리가 아쉬웠다. 중요한 것은 계속 성장하고 있다는 것이다. 경기는 패했지만 김지영이 해주는 부분이 많았다. 1번 포인트가드로 풀타임으로 본지 이제 2년 차다. (김)지영이에게 마지막과 같은 실수가 없었으면 좋겠다고 했다. 다시는 아쉬운 경기를 하지는 않을 것 같다"고 믿음을 드러냈다.

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신한은행은 14일 부천 하나은행과 대결한다.

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인천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com