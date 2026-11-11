[현장인터뷰]'승장' 하상윤 삼성생명 감독 "집중력 싸움에서 이긴 것 같다"

사진제공=WKBL

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[인천=스포츠조선 김가을 기자]"집중력 싸움에서 이긴 것 같다."

'승장' 하상윤 용인 삼성생명 감독의 말이다.

용인 삼성생명은 11일 인천도원체육관에서 열린 인천 신한은행과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 원정경기에서 54대51로 이겼다. 삼성생명(2승1패)은 연패 위기에서 벗어났다.

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경기 뒤 하 감독은 "양 팀 다 경기력이 썩 좋지 않았다. 그래도 5점 내로 따라가줬으면 좋겠다고 했다. 슛이 서로 들어가지 않았다. 수비로, 집중력 싸움에서 이긴 것 같다"고 말했다.

핵심은 이해란이었다. 이날 전반엔 4득점에 묶였지만, 후반 펄펄 날았다. 혼자 21득점을 책임졌다. 하 감독은 "전반에 너무 흥분한 것 같았다. 그걸 눌러줘야 했다. '3~4쿼터 때 해주면 된다'고 했다. 생각보다 중요한 때 계속 넣어준다. 지금 상황에서는 믿고 맡길 수 있다"며 "'도망다니지 않았으면 좋겠다'고 했다. 에이스라고 칭해주시니 이겨도 너 덕분에 이겼으면 좋겠다고 했다. 그래도 요즘은 (스스로) 컨트롤을 좀 한다. 아직 부족한 점이 많지만 지난 시즌보다는 안정적인 것 같다"고 칭찬했다.

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삼성생명은 14일 청주 KB스타즈와 대결한다. 하 감독은 "공부를 더 해야할 것 같다. 우리 선수들이 바뀌지 않았다. 지난 시즌 이해란 위주로 공격한 것이 있다. 그대로 했다. 잘 된 부분을 더 공부해서 이해란이나 다른 선수들을 살릴 수 있도록 연구해야 할 것 같다"고 했다.

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인천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com