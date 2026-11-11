[현장인터뷰] 이상민 감독 "위기 극복해준 선수들에 감사"…해결사 허웅 "EASL에서 높은 득점력? 날 좋아하나"

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[부산=스포츠조선 최만식 기자] "허웅과 킹이 덕분에 버텼다."(이상민 KCC 감독)

"EASL이 저를 좋아하나요."(허웅)

이상민 KCC 감독은 가슴을 쓸어내렸다. 간판 외국 선수 숀 롱이 너무 일찍 파울트러블에 걸린 악재를 딛고 귀중한 연승 질주에 성공했다.

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이 감독이 이끄는 KCC는 11일 부산 사직체육관에서 벌어진 '2026~2027시즌 EASL' B조 조별리그 타이베이 푸본 브레이브스(대만)와의 경기서 88대80으로 승리, 무패 3연승을 질주했다.

1쿼터부터 천당과 지옥을 맛본 끝에 거둔 재역전승이었다. KCC의 출발은 좋았다. 쿼터 시작 1분20초 만에 3점슛을 허용한 KCC는 이후 2분여 동안 무득점으로 꽁꽁 묶는 대신 롱과 킹의 더블 포스트를 앞세워 7점을 쓸어담으며 기선제압에 성공했다.

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하지만 21-15로 앞서던 쿼터 종료 2분29초 전, 파울을 선언받은 롱이 심판에게 항의하던 중 테크니컬파울까지 추가돼 파울 4개째로 파울트러블에 걸렸다.

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장재석으로 긴급 교체한 KCC는 외국인 선수 1명의 열세에서 싸워야 했고, 그나마 1쿼터를 26-20으로 마친 것은 다행이었다. KCC는 3쿼터에 롱을 다시 투입해 반전을 노렸고, 성공했다. 짜릿한 역전과 함께 승기를 잡으며 3쿼터를 마친 KCC는 4쿼터에서도 롱과 루이스 킹, 허웅의 릴레이 활약을 앞세워 상대의 추격의지에 찬물을 뿌리며 한 번 잡은 승기를 끝까지 내주지 않았다.

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이 감독은 이날 승리에 대해 "롱이 초반에 파울트러블에 걸린 바람에 힘든 경기였다. 그럼에도 (허)웅이가 3쿼터에 끌고 가 주었고, 마지막에는 킹이 해결했다. 위기가 많았는데도 두 선수의 활약 덕에 좋게 마무리했다"라고 칭찬했다.

허웅은 "전반이 끝나고 롱의 부재로 인해 점수 차가 벌어져서 롱이 3쿼터에 투입하면 좋겠다고 감독께 건의했는데 받아주셨다"며 오히려 감독에게 감사를 표했다.

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이날 20득점으로 수훈갑이 된 허웅은 EASL에서 특히 득점력이 높아진 이유에 대해 "EASL이 저를 좋아해서 그런가"라며 너스레를 떨기도 했다.

부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com