"후반에 하면 돼, 도망가지 마!" 더 성장해야 할 '에이스' 용인 삼성생명 이해란을 깨운 말

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[인천=스포츠조선 김가을 기자]하상윤 용인 삼성생명 감독이 앞으로 더 성장해야 할 '에이스' 이해란(23)을 일깨웠다.

삼성생명은 올 시즌을 '도약의 시간'으로 삼고 있다. 그동안 팀의 중심을 잡았던 베테랑 선수들이 하나둘 은퇴를 선언하며 어린 선수들 위주로 재편됐기 때문이다. 그래도 한가지 반가운 점은 이해란의 성장이다.

어린 시절부터 한국 여자농구의 미래로 꼽혔던 이해란은 2021~2022시즌 신인선수 드래프트에서 전체 1순위로 삼성생명의 유니폼을 입었다. 데뷔 시즌부터 팀의 핵심으로 뛴 이해란은 최근 국제무대를 경험하며 한 단계 더 업그레이드됐다는 평가다. 실제로 그는 올 시즌 개막 3경기에서 평균 35분16초를 뛰며 21.3득점-9.7리바운드를 기록했다. 하지만 스물 셋, 아직 어린 선수에게 '에이스'의 무게감은 너무 버겁기만 하다. 그 부담감은 11일 인천도원체육관에서 열린 인천 신한은행과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 원정경기에서 고스란히 드러났다. 이해란은 상대의 집중 견제에 전반 4득점에 그쳤다. 하지만 후반 확실히 달라진 모습을 보였다. 특히 운명의 4쿼터에만 9점을 몰아넣었다. 이날 혼자 21득점을 책임지며 팀을 54대51, 승리로 이끌었다.

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경기 뒤 이해란은 "전반에 잘 되지 않다보니까 후반에 정신을 차렸다. 해줘야 할 때 해주지 못한 경우가 있다. 흥분하기도 했다. 이번 경기에서도 그랬다"며 "감독님께서 '후반에 네가 해주면 된다'는 말씀을 많이 해주셨다. 동기부여가 됐다. 힘을 내려고 노력을 많이 했던 것 같다"고 말했다. 하 감독은 이해란에게 "도망다니지 않았으면 좋겠다고 했다. 에이스라고 칭해주시니 이겨도 너 덕분에 이겼으면 좋겠다고 했다"고 전했다.

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그는 "부딪쳐보려고도 한다. 어찌보면 내가 팀을 이끌어가야 한다. 도망가면 안 된다는 것을 안다. 도망가는 경향이 없지 않은데 부딪쳐보려고 한다. 감독님 말씀이 와닿는 것 같다. 도망가지 않고 부딪치고, 실수하거나 블록을 당해도 계속 하다보면 내가 좋은 모습이 나오니 그런 말씀을 해주시는 것 같다"며 "많이 힘든 것 같다. 언니들도 계속 도와주면서 해주는데 뜻대로 되지 않는 부분이 있다. 좌절하지 않으려고 한다. 어려도 먼저 다가가서 말도 걸고 리더십을 갖추려고 노력을 많이 하고 있다"고 했다.

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삼성생명은 14일 청주 KB스타즈, 15일 부산 BNK와 '백투백' 경기를 치른다. 이해란은 "앞으로도 견제를 받겠지만, 연습을 많이 하고 있다. 나를 희생해서 남을 살려줄 수 있는 방법도 있다"며 "리바운드에서 지지만 않으면 좋은 모습을 보일 수 있다. 다음 경기에선 이것보다는 더 빨리 뛰고 소통도 많이 해야할 것 같다"고 다짐했다.

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인천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com