국가대표 이현중, 하루 만에 확 달라졌다…G리그 2번째 경기서 '3점슛 4개 폭발'

못하는게 없는 이현중 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전 대한민국 대 일본의 경기. 한국 이현중이 스틸을 하고 있다. 2026.9.20 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 이현중(립시티 리믹스)이 G리그(하부리그) 시즌 두 번째 경기에서 확 달라진 모습을 보였다.

포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속의 이현중은 12일(이하 한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티 델타센터에서 열린 솔트레이크시티 스타스와의 2026~2027시즌 G리그 원정 경기에 선발로 나섰다. 3점슛으로만 12득점을 기록했다. 7리바운드 3어시스트를 곁들였다.

이현중은 전날 같은 곳에서 치른 솔트레이크시티와의 시즌 첫 경기에선 3득점-6리바운드-2어시스트-1블록을 기록했다. 야투 성공률 20%, 3점 성공률 25%에 그쳤는데 두 번째 경기에서는 달랐다. 다만, 립시티는 솔트레이크시티에 102대123으로 크게 패해 1승1패를 기록했다.

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볼 다투는 이현중 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 결승전 대한민국 대 일본의 경기. 한국 이현중이 볼을 다투고 있다. 2026.9.20 image@yna.co.kr(끝)

이현중은 2022년 미국 데이비드슨대에서 3학년까지 마친 뒤 미국프로농구(NBA) 진출을 추진했다. 그러나 신인 드래프트에서 지명받지 못했다. 이후 NBA G리그 산타크루즈 워리어스와 호주프로농구(NBL), 일본프로농구(B리그) 등을 거치며 경력을 쌓았다. 올 시즌 다시 G리그 유니폼을 입고 NBA를 향한 도전을 이어가고 있다. 당초 그는 2025~2026시즌 일본 B.리그 나가사키 벨카에서 뛰며 안정적인 생활을 보장받을 수 있었다. 하지만 포틀랜드와 1년 비보장 계약인 '이그지빗 10'(Exhibit 10) 계약을 맺으며 NBA 입성의 희망을 살렸다. 그는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 뒤 "내 꿈을 향해 가는 과정이기 때문에 후회 없이 선택했다. 이 길을 택하지 않으면 평생 후회할 것 같다"고 했다.

립시티는 14일 캘리포니아주 스톡턴에서 스톡턴 킹스와 원정 경기를 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com