이정현·오브라이언트 59점 합작…소노, 가스공사에 짜릿한 1점차 역전승

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고양 소노가 이정현의 폭발적인 득점력을 앞세워 대구 한국가스공사에 짜릿한 1점차 역전승을 거두고 2연승을 달렸다.

소노는 12일 대구체육관에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 가스공사와의 경기에서 88대87로 승리했다. 6승9패를 기록한 소노는 순위를 8위로 한 계단 끌어올렸다. 반면 가스공사는 경기 종료 5분여 전까지 10점 차로 앞서고도 리드를 지키지 못하며 공동 5위에서 7위로 내려앉았다.

소노는 이날 요추 골절상을 입은 스카티 제임스의 일시 대체 선수로 영입한 올루페미 올루조비를 처음 투입했다. 이로써 6경기 만에 외국인 선수 2명을 동시에 가동할 수 있게 됐다. 여기에 해결사 이정현의 득점력이 경기 막판 제대로 폭발하며 역전승을 완성했다.

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전반은 양 팀 에이스들의 득점 경쟁으로 팽팽하게 흘렀다. 가스공사는 라건아와 벨란겔, 소노는 이정현과 오브라이언트가 공격을 이끌었다.

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특히 가스공사는 리그 3점슛 1위인 소노를 상대로 오히려 외곽에서 우위를 점했다. 1쿼터부터 벨란겔과 양우혁, 라건아, 김민규가 3점포를 하나씩 터뜨리며 소노의 2개를 앞질렀다. 2쿼터에는 우동현과 알루마까지 외곽 공격에 가세했다.

소노는 1쿼터에 잠잠했던 이정현이 2쿼터 들어 살아났다. 외곽포 대신 페인트존 공략에 집중하며 10점을 몰아넣었다. 이날 오전 처음으로 동료들과 손발을 맞춘 올루조비도 아시아 리그 경험을 바탕으로 빠르게 팀에 녹아들며 내외곽에서 공격에 힘을 보탰다. 전반은 가스공사가 47-46으로 단 1점 앞선 채 마무리됐다.

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3쿼터에도 양 팀의 색깔은 뚜렷했다. 높이에서 우위를 보인 가스공사와 외곽 공격을 앞세운 소노가 맞섰고, 69-67로 가스공사가 근소하게 앞서며 마지막 쿼터를 맞았다.

승부의 흐름은 종료 5분여를 남기고 바뀌었다. 71-81로 10점 차까지 뒤진 소노를 구한 것은 이정현이었다. 이정현은 페인트존 공략에 이어 3점포까지 연달아 성공시키며 추격의 발판을 마련했다. 오브라이언트의 백보드를 맞고 들어간 3점슛까지 터지면서 소노는 기어이 동점을 넘어 역전에도 성공했다.

이정현은 공격뿐 아니라 수비에서도 승부처를 지배했다. 자유투 2개를 침착하게 성공시킨 데 이어 경기 종료 1분여 전에는 페인트존에서 상대 알루마의 공격자 파울을 유도하는 노련한 플레이로 소노의 리드를 지켰다. 가스공사는 종료 7.1초를 남기고 1점 차까지 따라붙었지만, 막판 파울 작전에 실패하면서 끝내 승부를 뒤집지 못했다.

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이정현은 3점슛 4개를 포함해 31점을 올리며 역전승의 일등공신이 됐다. 오브라이언트도 3점슛 4개를 곁들여 28점을 기록했다. 두 선수가 팀 득점의 3분의 2가 넘는 59점을 합작하며 소노의 2연승을 이끌었다. 21분여를 뛴 올루조비도 8득점-3리바운드로 나름의 역할을 했다.

가스공사는 벨란겔과 알루마가 각각 21점과 20점, 라건아 14점 등 외국인 선수 3명이 제 몫을 했지만, 소노의 듀오를 끝내 넘어서진 못했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com