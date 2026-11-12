'독 품었다. 각오해!'달라진 KCC의 연승에 숨은 키워드…'복수+투쟁심' 무장하면 무서운데 이번 주말에도 과연?

승리에 환호하는 KCC 선수들. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 최만식 기자]남자프로농구 부산 KCC가 최근 5연승(동아시아슈퍼리그 2연승 포함)을 달리며 달라진 모습을 보이고 있다.

1라운드에서는 올 시즌 최다 7연패를 당하며 '디펜딩챔피언'의 체면을 구겼지만 2라운드 들어 지난 시즌과 마찬가지로 '슬로스타터'의 저력을 회복하기 시작했다.

KCC의 이런 상승세에는 흥미로운 키워드가 숨어 있다. 이른바 '복수', '투쟁심'이다. 한 번 얻어맞으면 즉시 갚아주고, 묘한 자극을 유발하는 상대를 만나면 '독기'를 뿜어낸다.

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지난달 31일 7연패 탈출이자 3연승의 출발이었던 원주 DB전부터 그랬다. KCC는 1라운드 첫 DB전(10월 10일)에서 두 배의 아픔을 맛봤다. 79대85로 패하면서 시즌 첫 연승을 멈춘 데 이어 내리 7연패 했다.

더구나 DB의 신임 사령탑 이규섭 감독과의 첫 만남이었다. 이 감독은 이상민 KCC 감독의 최애 후배로, 2025~2026시즌 수석코치로 이상민 감독을 보좌하며 챔피언을 합작한 뒤 DB의 부름을 받고 감독으로 '이직'했다. 잘 키워서 보내놨더니, 비수가 되어 돌아온 패배였던 셈이다.

10월 31일 KCC-DB전. 사진제공=KBL

10월 24일 소노 이정현이 KCC전에서 버저비터 결승골을 터뜨린 뒤 환호하고 있다. 사진제공=KBL

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때마침 직전 울산 현대모비스전에서 7연패 한 뒤 의기투합 회동을 가졌던 KCC 선수들은 DB전을 앞두고 투쟁심으로 재무장 했고, 90대74 완승으로 복수에 성공하며 지독한 연패에서도 탈출했다.

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이어 3일 2연승 상대로 만난 고양 소노전에서도 KCC는 이미 자극을 받은 상태였다. 소노는 지난 시즌 챔프전에서 명승부를 펼쳤던 상대였지 경기 중 충돌이나, 구단간 감정싸움 등 딱히 감정 상할 팀은 아니었다. 하지만 지난달 24일 1라운드 대결에서 역대급으로 꼽힐 만한 장면으로 96대97 분패를 당했다. 경기 종료 6초 전, 자유투 3개를 얻은 소노 이재도가 1, 2구 성공 에 이어 3구째를 일부러 실패해 세컨드 찬스를 만든 뒤 이정현이 버저비터 3점슛으로 극장승을 연출했다.

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4연패 탈출을 다 잡았다가 놓친 KCC는 홈에서 다시 소노를 만나자 시즌 두 번째로 양팀 모두 '100점 이상'을 올리는 혈투를 벌인 끝에 105대102로 복수했다. 이날도 종료 5초와 2초 전, 소노 스카티 제임스와 케빈 켐바오가 연달아 3점 극장골을 노렸지만 KCC는 끈질긴 수비로 두 번 당하지 않았다. 공교롭게도 극적인 패배를 극적인 승리로 갚은 셈이었다.

10월 7일 한국가스공사전에서 승리한 뒤 하이파이브를 하고 있는 KCC 선수들. 사진제공=KBL

KCC-LG전. 사진제공=KBL

8일 창원 LG와의 경기에서도 KCC는 또 다른 '독'을 품었다. 지난달 3일 홈에서 열린 시즌 개막전에서 68대103, 무려 35점 차로 대패했다. 35점 차는 올 시즌 현재 최다 점수차 패배다. 개막전, 홈 팬 앞에서 잊을 수 없는 수모였다.

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여기에 LG와 맞대결 2024~2025시즌 6전패, 지난 시즌에는 1승5패인 가운데 원정 5연패 중이었던 KCC로서는 이번 2라운드 맞대결이 부담스러울 수 있겠지만 올 시즌 가장 이상적인 수비-공격 패턴으로 84대74로 3연승에 성공했다.

시즌 초반 2연승 때에도 KCC는 묘한 '투쟁심' 덕을 봤다. 시즌 첫승이던 현대모비스전(10월 5일)에서는 두 시즌 만에 복귀한 게이지 프림(현대모비스)과 숀 롱(KCC)의 첫 대결이 이뤄졌다. 과거 현대모비스 동료 시절 프림에 밀려 '2옵션'이 되면서 감정이 상하기도 했던 숀 롱은 프림과의 재회 경기에서 더블더블(25득점, 17리바운드) 활약으로 승리를 이끌었다. 이어진 대구 한국가스공사전(10월7일·103대98 승) 역시 '라건아 세금 분쟁' 때문에라도 KCC 입장에선 결코 패해선 안되는 경기였다는 후일담이다.

KCC는 이번 주말 1라운드서 이기지 못한 서울 SK와 '원한의' 가스공사를 상대로 연승에 도전한다. 그간 연승 패턴에 적용됐던 '복수+투쟁심' 키워드가 또 효과를 낼지 관심이 모아진다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com