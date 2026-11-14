'헨리 엘런슨 돌아왔다' 원주 DB, 수원 KT 잡고 홈 3연승…'김단비 더블더블' 아산 우리은행 1위 점프(종합)

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]헨리 엘런슨(원주 DB)이 돌아왔다. 원주 DB가 엘런슨을 앞세워 수원 KT를 잡고 홈 3연승을 달렸다.

원주 DB는 13일 원주 DB프로미 아레나에서 열린 수원 KT와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈 경기에서 94대83으로 이겼다. 홈 3연승을 달린 DB(8승6패)는 4위를 지켰다. 3위 서울 SK(6승 4패)와 승차는 같지만, 승률에서 밀렸다. KT는 대구 한국가스공사와 공동 6위(6승 8패)로 내려앉았다.

우승 후보로 꼽히는 DB는 외국인 선수 엘런슨이 뇌진탕 증세로 전열에서 이탈하면서 어려움을 겪었다. 엘런슨이 이날 3주 만에 복귀해 빛나는 활약을 펼쳤다. 그는 경기 초반부터 내외곽을 가리지 않고 득점력을 뽐냈다. 이날 전반에만 3점 슛 2개를 포함해 21득점-5리바운드를 기록했다.

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KT는 물러서지 않았다. 후반 매섭게 추격했다. 정창영, 패리스 배스 등의 득점으로 추격했다. 한희원과 강성욱도 연달아 3점슛을 꽂아 넣었다. KT는 4쿼터 들어 기어코 71-69로 역전했다. 이후 두 팀은 팽팽하게 붙었다. 뒷심에서 DB가 웃었다. 이선 알바노, 정효근의 득점을 묶어 승리를 챙겼다. 엘런슨은 양 팀 최다 28득점-10리바운드를 기록하며 승리를 이끌었다. 알바노 역시 20득점-9어시스트로 맹활약했다. 프로 2년 차 이유진은 13득점, 한 경기 개인 최다 득점을 기록하며 승리에 힘을 보탰다.

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여자프로농구에선 아산 우리은행이 부산 BNK를 53대52로 잡았다. 단독 선두로 올라섰다.

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우리은행은 13일 아산 이순신체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 홈 경기에서 BNK를 53대52로 잡았다. 우리은행(3승1패)은 3연승을 달리며 1위로 올라섰다. BNK(2승2패)는 4위로 내려앉았다.

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해결사는 역시 '에이스' 김단비였다. 그는 39-41로 밀린 채 시작한 4쿼터에 매서운 집중력을 발휘했다. 4쿼터 시작과 동시에 연달아 득점포를 가동하며 43-41, 역전을 이끌었다. 여기에 날카로운 3점슛을 더해 분위기를 띄웠다. 김단비는 혼자 17득점-10리바운드를 책임졌다. 변하정이 리바운드 11개를 보태며 힘을 보탰다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com