[KBL 리뷰] KCC, SK와 혈투 끝에 4연승 성공…'초반 집중력'에 울었던 SK, '막판 집중력'에 당했다

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[스포츠조선 최만식 기자]남자프로농구 부산 KCC가 4연승을 질주했다.

KCC는 14일 부산 사직체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 서울 SK와의 홈경기서 허웅(23득점, 9리바운드)의 해결사 능력을 앞세워 75대70으로 승리했다.

7연패 이후 4연승에 성공한 KCC는 6승8패를 기록, 6강권에 진입했고 SK는 2연패 6승5패를 기록했다.

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경기 시작 전, 전희철 SK 감독은 1쿼터 집중력을 강조했다. 직전 창원 LG전(11일)에서 당한 참패 때문이다. SK는 당시 1쿼터부터 8-32로 역대급 기선제압을 당하더니 72대101로 대패했다.

"실력이 아니라 집중력에서 졌다"라고 진단한 전 감독은 장기간 시즌을 치르다보면 지난 LG전 같은 경기가 나올 수 있지만 반복되어서는 안되기를 바랐다.

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전 감독의 바람은 절반의 성공이었다. SK는 1쿼터 17-20으로 마쳤다. 스코어만 놓고 보면 LG전에서의 악몽을 털어낸 것 같지만 내용은 그렇지 않았다.

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핵심 득점원인 자밀 워니가 7분44초가 지나서야 첫 득점을 올릴 정도로 워니 효과를 보지 못했다. 반면 KCC에서는 숀 롱-루이스 킹이 제몫을 충실히 하는 가운데 허웅-허훈 형제가 경기 초반부터 펄펄 날았다. 전반까지 허웅은 7득점(3점슛 1개), 7리바운드를 기록했고, 허훈은 성공률 100%의 3점슛(2개)에 10득점, 3어시스트를 보탰다.

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특히 SK는 1쿼터에 '손맛'을 보지 못한 워니가 무리한 공격 시도로 성공률 22%의 저조한 야투 성공률을 보이는 등 전 감독의 바람과는 동떨어진 경기력이었다. 42-31, KCC 리드의 전반 종료는 어찌보면 당연한 결과였다.

SK는 3쿼터 들어 워니와 힉스의 득점력을 뒤늦게 살리면서 추격의 고비를 죄었지만 오래 가지는 않았다. KCC의 롱이 상대의 이중수비에도 아랑곳 하지 않고 놀라운 집중력으로 골밑을 장악하다시피 했기 때문이다. 한데 흥미롭게도 KCC의 방어도 오래 가지 않았다.

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KCC가 턴오버를 범하는가 하면 무리한 슈팅을 남발하는 등 집중력에서 허점을 보였다. 그 사이 SK는 외곽슛과 힉스의 골밑 공략을 앞세워 쿼터 종료 45초 전 50-50 동점까지 추격했다. KCC는 허웅이 쿼터 종료 버저비터를 터뜨린 덕에 간신히 가슴을 쓸어내렸다.

4쿼터는 보기 드문 헛심 공방의 연속이었다. 양 팀 모두 조급한 나머지 실책성 플레이와 함께 완성도 떨어지는 슈팅 시도로 바쁘기만 했다. 경기 종료 6분20초 전에 허웅의 첫 득점이 나올 정도였다.

먼저 물꼬를 튼 KCC는 이전까지 부진했던 워니가 해결사 본능을 되살린 바람에 고전했지만 역전만큼은 허용하지 않으며 버텨나갔다. 종료 2분20초 전, 65-61 리드를 인도하는 허웅의 3점슛은 승리의 신호탄 같았다. 허웅은 66-66으로 몰린 종료 1분18초 전, 장거리 3점포를 또 작렬시켜 홈 팬들을 열광의 도가니로 안내했다. 종료 43.6초 전에는 보너스 원샷 플레이까지 선사하며 4연승의 일등공신이 됐다.

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최만식 기자 cms@sportschosun.com