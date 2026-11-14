안양 정관장, 1위 서울 삼성 잡고 4연승 질주…인천 신한은행, 부천 하나은행 잡고 공동 선두(종합)

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[스포츠조선 김가을 기자]남자프로농구 1, 2위 대결에서 2위 안양 정관장이 선두 서울 삼성을 잡았다.

안양 정관장은 14일 서울 잠실학생체육관에서 열린 서울 삼성과의 '2026~2027 KCC 프로농구' 원정 경기에서 87대80으로 물리쳤다. 4연승을 달린 정관장(10승4패)은 단독 선두인 삼성(11승3패)을 바짝 추격했다.

삼성은 1쿼터에서만 3점 슛 5개를 터뜨리며 26-13으로 기선을 제압했다. 하지만 2쿼터 들어 공격이 연거푸 림을 외면하고 수비마저 무너지며 5분 35초 동안 단 1점도 올리지 못했다. 그사이 정관장은 3점슛 4개를 포함해 18연속 득점을 몰아치며 경기를 뒤집었다.

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삼성은 이관희 한호빈 등을 앞세워 추격했지만 정관장은 쉽게 물러서지 않았다. 정관장은 4쿼터 종료 1분 38초 전 박지훈의 3점슛으로 85-76, 9점 차로 달아나며 삼성의 추격 의지를 꺾었다. 정관장에서는 박지훈이 22득점-7리바운드-5어시스트로 승리를 이끌었다. 데이본 리드가 14득점-7리바운드를 보탰다.

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부산 KCC는 서울 SK를 75대70으로 물리치고 4연승을 달렸다. KCC는 대구 한국가스공사, 수원 KT, 창원 LG와 나란히 6승8패를 기록하며 공동 5위로 점프했다. 반면, 원정 3연패를 당한 SK(6승5패)는 4위로 한 계단 내려갔다.

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KCC는 외국인 두 명이 뛴 2~3쿼터에 숀 롱과 루이스 킹이 대단한 집중력을 보이며 격차를 벌려 나갔다. SK는 안영준과 김낙현의 연속 득점으로 추격에 나섰다. 마지막까지 팽팽하던 경기는 마지막 쿼터에서 승패가 갈렸다. 허웅이 내외곽을 오가며 팀을 승리로 이끌었다. 허웅이 3점슛 4개를 포함해 양 팀 최다 23득점을 올렸다. 롱은 18득점, 킹은 14득점을 보탰다. 허훈은 10득점-4어시스트를 기록했다.

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창원체육관에서는 최하위 울산 현대모비스가 창원 LG를 접전 끝에 79대78로 물리렸다. 현대모비스(4승10패)는 4연패에서 빠져나왔다. 오마리 스펠맨이 양 팀 최다 27득점을 기록하며 연패 탈출에 앞장섰다.

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여자프로농구에선 인천 신한은행이 공동 선두로 올라섰다. 인천 신한은행은 14일 부천체육관에서 열린 부천 하나은행과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 원정 경기에서 87대73으로 눌렀다. 신지현이 3점슛 4개를 포함해 18득점을 기록했다. 홍유순(17득점)도 3개, 김지영(13득점)도 2개를 터뜨리는 등 신한은행은 모두 13개의 외곽포를 터뜨리며 하나은행을 눌렀다. 신한은행은 3승 1패로 용인 삼성생명, 아산 우리은행과 1위에 이름을 올렸다. 반면, 하나은행은 개막 4연패에 빠졌다.

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앞서 삼성생명은 국가대표 센터 박지수가 출전한 청주 KB스타즈에 짜릿한 승리를 거뒀다. 삼성생명은 용인실내체육관에서 열린 홈경기에서 김아름(19득점) 이해란(18득점) 강유림(14득점) 등의 고른 활약을 앞세워 KB스타즈를 79대72로 눌렀다. 반면, KB는 허벅지 부상으로 이탈했던 박지수가 복귀했지만 승리하지 못했다. KB스타즈(1승3패)는 5위에 머물렀다. 박지수는 22분 26초를 뛰며 19득점-15리바운드를 기록했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com