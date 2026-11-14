'3점슛 성공률 57.1％' 국가대표 이현중, '21점' G리그 진출 뒤 최다 득점 폭발

이현중의 3점 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 이란 4강전. 한국 이현중이 3점슛을 넣고 세리머니를 하고 있다. 2026.9.18 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 이현중(립시티 리믹스)이 미국 하부리그인 G리그 진출 이후 한 경기 최다 득점을 폭발했다.

포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속의 이현중은 14일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 스탁턴의 어드벤티스트 헬스 아레나에서 열린 스탁턴 킹스(새크라멘토 킹스 산하)와의 2026~2027시즌 G리그 원정 경기에 선발 출전해 21득점-7리바운드-3어시스트를 기록했다. 다만, 립시티는 스탁턴에 129대133으로 패해 연패에 빠졌다.

미국프로농구(NBA) 무대에 도전하는 이현중은 이날 팀 내 최다인 3점슛 4개를 꽂아 넣었다. 3점 슛 7개를 던져 4개를 적중(성공률 57.1％)하는 고감도 슛감을 자랑했다.

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그는 앞서 열린 솔트레이크시티 스타스와 치른 시즌 두 번째 경기에서도 3점슛 4개(성공률 40％)를 터트리며 12득점을 기록했다. 이현중은 이날로 두 경기 연속 장기인 외곽포를 확실하게 뽐냈다.

자유투하는 이현중 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 이란 4강전. 한국 이현중이 슛하고 있다. 2026.9.18 eastsea@yna.co.kr(끝)

한편, 이현중은 2022년 미국 데이비드슨대에서 3학년까지 마친 뒤 NBA 진출을 추진했다. 그러나 신인 드래프트에서 지명받지 못했다. 이후 NBA G리그 산타크루즈 워리어스와 호주프로농구(NBL), 일본프로농구(B리그) 등을 거치며 경력을 쌓았다. 올 시즌 다시 G리그 유니폼을 입고 NBA를 향한 도전을 이어가고 있다. 이현중은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 뒤 "내 꿈을 향해 가는 과정이기 때문에 후회 없이 선택했다. 이 길을 택하지 않으면 평생 후회할 것 같다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com