"완전히 망가졌어!" 웸반야마에 '벽'을 느낀 최고 신인의 한탄 "레이업도 제대로 못 쐈다. 블록슛 두려웠다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 골든스테이트 워리어스 루키 약셀 렌더보그(24)는 2m6의 큰 키에 공수 겸장의 선수다. 골든스테이트가 일찌감치 전력에 보탬이 되는 선수로 낙점했다. 단, 신인 특유의 잠재력은 의문점이 있다. 그런데, 예상 이상이다. 올 시즌 평균 20.2득점, 7.4리바운드, 3.5리바운드를 기록 중이다.

신인왕은 떼논 당상이라는 평가를 받는다. 군계일학이다. 렌더보그의 맹활약으로 스테판 커리 홀로 고군분투하던 골든스테이트는 강력한 추진력을 얻었다. 8승5패를 기록하며 서부 7위를 달리고 있다. 커리가 복사근 부상으로 당분간 나오지 못한다. 신인이 에이스 역할까지 맡아야 한다.

렌더보그는 댈러스와의 개막전에서 루카 돈치치와 치열한 신경전을 펼쳤다. 그는 경기가 끝난 뒤 "슈퍼스타라 기대했는데, 존경심이 사라졌다"고 했다. 판정에 대한 끊임없는 불평과 코트에서 매너에 대해 실망스러워했다.

Advertisement

그런데, 샌안토니오 스퍼스전에서는 완벽한 충격을 받았다.

골든스테이트는 지난 14일(한국시간) 미국 텍사스주 샌안토니오 프로스트 뱅크 센터에서 샌안토니오에게 85-123으로 완패했다.

Advertisement

샌안토니오는 10연승을 달리고 있었고, 골든스테이트는 커리가 부상으로 빠졌다. 샌안토니오가 큰 점수 차로 이기는 것은 당연해 보였다.

Advertisement

문제는 경기력이었다.

Advertisement

렌더보그는 웸반야마에 대해 큰 충격을 받았다.

그는 현지매체와의 인터뷰에서 '지금 정신적으로 완전히 망가졌다'고 했다. 그만큼 혼란스러웠다는 얘기.

Advertisement

그는 '경기내내 당황했다. 레이업 슛도 제대로 쏘지 못했다'며 '(웸반야마 때문에) 아무도 페인트 존에 들어가고 싶어하지 않았다. 그에게 블록슛을 당하는 게 두려웠다. 우리 모두 플로터만 쐈다'고 했다.

또 '그는 나보다 더 말랐다. 그냥 올라가서 그의 가슴에 팔꿈치를 박고 림을 어택해야 할 필요가 있다. 그가 막으면 막는 건데, 무서워서 그렇게 하지 못했다'고 토로했다.

웸반야마는 리그 최고의 수비수로 평가받는다. 역대 최고 수준이다. 올 시즌 65경기만 소화하면 올해의 수비수 상은 떼논 당상이다.

Advertisement

이날도 무시무시했다. 웸반야마가 코트에 있을 ?? 골든스테이트는 42개의 슛을 던져 단 10개만을 성공시켰다.

렌더보그의 마인드는 매우 강건해 보인다. 그는 이날 웸반야마 앞에서 자신의 한계를 역력히 느낀 모습이다. 소위 벽을 느꼈다.

하지만, 그 벽을 외면하거나 피하지 않는다. 그는 마지막으로 '(이번 경기를) 그냥 넘어가지 않을 것이다. 팀 동료들이 어떻게 생각할 진 모르겠다. 그냥 잊어버리자는 얘기도 있지만, 나는 이 경기는 정말 잊어버릴 수가 없다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com