복사근 파열 스테판 커리 부상 소식 업데이트 "1개월 결장 유력, 회복 첫 주 샌프란시스코 잔류. 2주 뒤 재평가"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리가 부상을 입었다. 전치 4주 정도가 예상되는 복사근 파열이다.

복사근은 복부 및 옆구리 근육 파열을 의미한다.

커리는 지난 12일(이하 한국시각) 휴스턴 로케츠와의 원정 경기 1쿼터 도중 오른 옆구리 통증을 호소하면서 교체돼 코트를 떠났다.

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당시 커리는 하프타임에 팀동료들에게 '경기에 집중하라'고 당부한 뒤 경기장을 떠났다.

이후 골든스테이트는 커리의 복사근 파열 진단을 공식 발표했다. ESPN은 '골든스테이트가 2주 뒤 커리의 부상을 재평가할 것이다. 커리가 거의 한 달 가까이 결장할 것으로 예상된다'고 보도했다.

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미국 농구전문매체 헤비 스포츠는 15일(이하 한국시각) '스테판 커리는 회복 첫 주를 샌프란시스코에서 보낸다. 재활 치료를 위해 팀 원정에서 동행하지 않는다고 했다.

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부상이 발생한 지 얼마되지 않았다. 재활치료는 정상적으로 진행되고 있다. 하지만, 구체적 진척 사항은 명확하게 알 수 없다. 현 시점에서는 ESPN이 말한 1개월 정도의 결장이 유력하다.

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다행히 수술이 필요한 심각한 부상은 아닌 것으로 알려졌다. 휴식과 재활을 통해 정상적으로 회복할 수 있다.

커리는 올해 38세다. 부상 위험도가 높은 나이다.

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지난 시즌 무릎이 고장났다. 단 43경기만 뛰었다. 코트 안에서는 지배적이었다. 평균 26.6득점, 4.7어시스트, 3.6리바운드를 기록했다. 골든스테이트는 플레이오프 진출에 실패.

올 시즌 만반의 준비를 했다. 그의 경기력은 폭발했다. 올 시즌 평균 27.8득점, 3.9어시스트, 3.7리바운드를 기록 중이다. 백투백 경기에서 2게임을 쉬었다.

골든스테이트는 커리의 부상으로 비상이 걸렸다. 가뜩이나 부상이 많다. 지미 버틀러는 십자인대 부상으로 여전히 재활 중이다. 내년 1월 복귀가 예상된다. 크리스탑스 포르징키스는 아예 팀 전력에서 제외된 상황이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com