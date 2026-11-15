KBL 삼성 돌풍? WKBL 신한은행, 삼성생명 반란이 있다. 두 팀 돌풍에는 이유가 있다. 3가지 핵심 포인트

사진제공=WKBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 올 시즌 남녀 프로농구는 너무나 신선하다.

남자프로농구 KBL은 만년 최하위 서울 삼성이 개막전 이후 파죽의 9연승으로 충격을 던졌다. 여자프로농구 WKBL도 연이어 반란이 일어나고 있다.

올 시즌 2약으로 꼽혔던 인천 신한은행과 용인 삼성생명이 각각 3승1패(14일 기준)를 올리면서 공동 선두를 형성하고 있다.

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당초, 올 시즌 판도는 3강, 1중, 2약 혹은 2강, 2중, 2약이었다.

올스타급 멤버를 구축한 부산 BNK와 박지수가 가세하는 청주 KB가 2강. 여기에 강이슬이 가세한 아산 우리은행이 우승 다크호스로 꼽혔다.

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부천 하나은행도 4강 후보로 평가됐다. 반면, 최이샘이 이탈한 신한은행과 배혜윤의 은퇴로 팀 컬러를 완전히 바꾼 삼성생명은 2약, 4강 탈락 후보로 거론됐다.

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하지만, 개막하자 판도는 완전히 달라졌다.

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신한은행은 탄탄한 공수 조직력으로 우리은행을 65대58로 물리쳤다. 팀 케미스트리, 특히 수비 조직력이 완벽하게 업그레이드됐다. BNK를 68대59로 물리쳤고, 지난 11일에는 하나은행마저 11점 차(87대73)로 눌렀다.

삼성생명 역시 개막전 하나은행을 84대66, 18점 차로 완파한 뒤 우리은행에게 패했지만, 신한은행과 KB스타즈를 연거푸 잡아냈다.

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두 팀의 상승세는 복합적이다. 일단 두 팀의 전력 자체가 탄탄해졌다. 신한은행 최윤아 감독과 삼성생명 하상윤 감독은 비 시즌 고민을 거듭했다.

신한은행은 코어가 부족했고, 경험치가 높지 않았다. 최 감독은 공수 디테일을 계속 강조했고, 결국 결실을 보이고 있다. 삼성생명은 2가지 명확한 설정을 했다. 강력한 트랜지션과 함께 두려움없는 3점슛을 주문했다. 리그 최고의 돌파력을 지닌 이해란의 위력을 극대화시키면서 팀 시스템을 개편하기 위해서였다. 완벽하게 성공하고 있다.

외부적 이유도 있다. 2가지다. 일단 아시아쿼터의 출전쿼터가 확대됐다. 1, 4쿼터는 1명, 2, 3쿼터는 동시 출전이 가능하다. 2명의 아시아쿼터가 총 6쿼터를 소화한다.

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신한은행은 코어가 부족했다. 하지만 1순위 노구치 사쿠라가 강력한 활동력으로 팀 중심을 잡아준다. 2옵션 황샹팅 역시 신한은행의 약점인 높이를 보강하고 있다. 두 선수를 효율적으로 활용하면서 신한은행은 약점을 최소화하고 있다. 삼성생명 역시 메인 볼 핸들러 약점이 있었다. 미야사카 모모나가 주전 포인트가드로 팀 중심을 잡아주고 있다. 한야은 역시 이해란 강유림과 함께 윙맨 자원으로 맹활약.

즉, 2명의 아시아쿼터 출전으로 신한은행과 삼성생명은 국내 선수진의 약점을 최소화하면서 승승장구하고 있다. 2번째로 국내 에이스들의 부상 이탈이다.

BNK는 박혜진과 김소니아가 부상으로 전열에서 이탈했다. KB는 박지수가 지난 14일 삼성생명전에서 올 시즌 복귀. 하지만, 정상 컨디션이 아니다. 하나은행 역시 정예림 등 핵심 선수들의 부상에 시달리고 있다.

신한은행과 삼성생명의 반란은 확실히 이유가 있다. 올 시즌 여자프로농구가 더욱 흥미로워졌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com