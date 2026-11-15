[현장인터뷰]'3연승 도전' 손창환 "분위기 이어갔으면 하는 바람" vs '에이스 복귀' 이규섭 "득점에선 확실히 도움"

사진제공=KBL

Advertisement

Advertisement

[고양=스포츠조선 김가을 기자]"분위기를 이어갔으면 하는 바람이다."

손창환 고양 소노 감독의 말이다.

고양 소노는 15일 고양 소노 아레나에서 원주 DB와 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기를 치른다.

Advertisement

소노는 앞선 15경기에서 6승9패를 기록하며 10개 팀 가운데 9위에 머물러 있다. 하지만 최근 2연승하며 분위기를 끌어올렸다.

결전을 앞둔 손 감독은 "내가 분위기 조절하기보다는 선수들이 이겨내려고 하는 끈기와 열정이 있다. 그 전보다 상황은 나아졌으니 그 분위기를 이어갔으면 하는 바람"이라고 말했다.

Advertisement

소노는 변화가 있다. 부상 이탈한 스카티 제임스 대신 올루페미 올루조비를 영입했다. 그는 직전 대구 한국가스공사와의 경기에서 21분22초를 뛰며 8득점-3리바운드를 기록했다. 손 감독은 "생각보다 잘했다. 딱 그정도 했다. 그 이상의 선수는 찾기 쉽지 않다. 시즌 대체면 어디서 빼오든 할텐데. 모험을 걸까도 생각했는데 그러다 남은 선수들이 지쳐서 망가질 것 같아서 최대한 빨리 데려왔다"고 설명했다.

Advertisement

사진제공=KBL

이에 맞서는 이규섭 DB 감독은 "상대는 3점슛이 강한 팀이다. 최근 이정현과 자니 오브라이언트가 공격을 거의 다 하는데도, 좋은 상황을 만들고 있다. 공간을 주지 않는 것보다는 스위치를 해서 안쪽을 공략하게 만다는 것을 택했다"고 말했다.

Advertisement

그는 부상에서 복귀한 헨리 엘런슨에 대해선 "건강하게 돌아온 것만으로도 만족한다. 2주 휴식기 동안 팀 훈련을 3~4번밖에 하지 못했다. 경기 체력이 돌아와야 한다. 득점에선 확실히 도움이 된다. 쿼터가 지날수록 급격히 체력이 떨어지는 모습이 있다. 좋아질 것이다. 비시즌 내내 같이 훈련했다. 어렵지 않게 녹아들 것이다. 일단 건강한 것에 만족한다"고 했다.

고양=김가을 기자 epi17@sportschosun.com