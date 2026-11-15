[현장리뷰]'이정현 막아도 안 된다' 고양 소노, '헨리 엘런슨 26득점' 원주 DB 89-83 제압 '파죽의 3연승'

15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 골밑 슛 성공시키는 고양소노 이정현. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 고양소노 올루조비가 원주DB 수비를 제치며 돌파를 시도하고 있다. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

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[고양=스포츠조선 김가을 기자]고양 소노가 파죽의 3연승을 달렸다.

고양 소노는 15일 고양 소노 아레나에서 열린 원주 DB와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기에서 89대83으로 이겼다. 소노(7승9패)는 3연승을 질주했다. 반면, DB(8승7패)는 연승의 기회를 놓쳤다.

15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 작전 지시하는 고양소노 손창환 감독. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 생각에 잠긴 원주DB 이규섭 감독. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

소노는 부상 이탈한 스카티 제임스 대신 올루페미 올루조비를 영입했다. 그는 직전 대구 한국가스공사와의 경기에서 21분22초를 뛰며 8득점-3리바운드를 기록했다. 손창환 소노 감독은 "생각보다 잘했다. 딱 그정도 했다. 그 이상의 선수는 찾기 쉽지 않다. 시즌 대체면 어디서 빼오든 할텐데. 모험을 걸까도 생각했는데 그러다 남은 선수들이 지쳐서 망가질 것 같아서 최대한 빨리 데려왔다"고 설명했다.

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DB는 '에이스' 헨리 엘런슨이 복귀했다. 이규섭 DB 감독은 "건강하게 돌아온 것만으로도 만족한다. 2주 휴식기 동안 팀 훈련을 3~4번밖에 하지 못했다. 경기 체력이 돌아와야 한다. 득점에선 확실히 도움이 된다. 쿼터가 지날수록 급격히 체력이 떨어지는 모습이 있다. 좋아질 것이다. 비시즌 내내 같이 훈련했다. 어렵지 않게 녹아들 것이다. 일단 건강한 것에 만족한다"고 했다.

15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 2쿼터 3점슛을 성공시킨 고양소노 오브라이언트. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 원주DB 엘런슨이 고양소노 수비를 제치며 돌파를 시도하고 있다. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

1쿼터 초반부터 소노가 매서운 손끝을 자랑했다. '에이스' 이정현이 상대의 거센 수비에 침묵했지만, 정희재(10득점)와 케빈 켐바오(9득점)가 공격을 이끌었다. 1쿼터를 30-17로 리드했다.

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DB는 엘런슨-레이션 해먼즈-이선 알바노로 이어지는 리그 최강 '외국인 선수 군단'을 앞세워 반격에 나섰다. 하지만 소노는 잠잠하던 이정현이 3점슛 2개를 꽂아 넣으며 맞불을 놨다. 소노는 전반을 51-35, 16점 차로 리드했다.

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15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 원주DB 알바노가 고양소노 수비를 제치며 골밑슛을 시도하고 잇다. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 골밑 돌파하는 고양소노 이정현. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

후반 시작과 동시에 변수가 발생했다. 3쿼터 시작 1분17초 만에 DB의 해먼즈가 착지 과정에서 불편함을 느껴 교체된 것이다. 그러나 DB는 오히려 엘런슨을 중심으로 매섭게 치고나갔다. 서서히 소노를 추격했다. 소노는 '새 외국인 선수' 올루조비가 맞불을 놨다. 득점 인정 반칙에 호쾌한 덩크슛까지 꽂아 넣으며 분위기를 끌어올렸다. 소노는 3쿼터 한때 69-48, 21점 차까지 달아났다. DB는 이용우의 2연속 3점슛을 묶어 따라나섰다.

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소노가 69-57로 앞선 채 시작한 마지막 쿼터. 경기는 끝날 때까지 끝난 게 아니었다. DB는 김보배와 이용우를 앞세워 막판 추격에 나섰다. 4쿼터 초반 63-69까지 따라잡았다. 위기의 순간 이정현이 힘을 냈다. 내외곽을 오가며 연달아 5득점에 성공했다. 하지만 DB는 엘런슨의 무서운 뒷심을 앞세워 경기 종료 37.5초를 남기고 83-37까지 추격했다. 다급해진 소노는 실책을 범하며 흔들렸다. 그러나 소노는 켐바오가 상대 파울로 얻은 자유투를 침착하게 성공하며 점수 차를 벌렸고, DB는 엘런슨이 5반칙 퇴장으로 이탈하며 고개를 숙였다. 소노가 3연승을 완성했다.

고양=김가을 기자 epi17@sportschosun.com