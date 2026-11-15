[현장인터뷰]'패장' 이규섭 감독 "레이션 해먼즈, 넘어지면서 통증…무리하지 않겠다"

15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 선수들에게 박수를 보내는 원주DB 이규섭 감독. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

Advertisement

Advertisement

[고양=스포츠조선 김가을 기자]"레이션 해먼즈는 상황을 보고 결정하겠다."

이규섭 원주 DB 감독의 말이다.

원주 DB는 15일 고양 소노 아레나에서 열린 고양 소노와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 원정경기에서 83대89로 졌다. DB(8승7패)는 연승의 기회를 놓쳤다.

Advertisement

경기 뒤 이 감독은 "잘 따라가는 힘을 보여주기는 했지만 조금 더 고민해야 할 것 같다. 우리가 원하는 방향의 슈팅이 이뤄지게 했다. 하지만 상대가 초반에 잘 넣었다. 수비를 정상적으로 돌렸는데, 내가 실수를 한 것 같다. 따라간 점은 박수쳐줄 만하다. 잘 준비해서 A매치 브레이크 전에 치르는 경기를 잘 준비하겠다"고 말했다.

DB는 이날 경기 3쿼터 초반 레이션 해먼즈가 부상으로 이탈했다. 이 감독은 "해먼즈는 좋지 않은 부분이 부딪쳤다. 남은 경기는 상황을 보고 결정하겠다. 무리하지 않겠다. 넘어지면서 통증이 있었다. 그 뒤로 투입하지 않았다. 내일 병원 진료를 보고 상태를 체크해야 할 것 같다"고 설명했다.

Advertisement

DB는 17일 안양 정관장과 격돌한다.

Advertisement

고양=김가을 기자 epi17@sportschosun.com