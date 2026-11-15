[현장인터뷰]'작전타임 해프닝' 손창환 감독 "내가 부족했다" 설명

15일 고영소노아레나에서 열린 고양소노와 원주DB의 경기. 작전 지시하는 고양소노 손창환 감독. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.15/

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[고양=스포츠조선 김가을 기자]"내가 부족했다."

손창환 고양 소노 감독의 말이다.

고양 소노는 15일 고양 소노 아레나에서 열린 원주 DB와의 '2026~2027 KCC 프로농구' 홈경기에서 89대83으로 이겼다. 소노(7승9패)는 3연승을 질주했다.

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경기 뒤 손 감독은 "준비한 것을 선수들이 코트에서 실행하지 않으면 안 된다. 잘 해줬다. 마지막에 집중력이 떨어져 턴오버가 많이 나왔다. 하지만 그마저도 이겨냈다. A매치 휴식기 이후 단단해져서 더 견고한 팀으로 거듭나도록 하겠다"고 말했다.

소노는 경기 초반 '에이스' 이정현이 주춤했다. 대신 '베테랑' 정희재 김진유 등이 힘을 냈다. 손 감독은 "상대가 그렇게 의도했다. 준비를 했었다. 그 준비가 선수들 컨디션인 것이다. 그에 맞게 선수들이 잘 이겨내줘서 고맙다. 그쪽(이정현 반대쪽)에 찬스가 나게 돼 있었다. 1~2개 터져주면 숨통이 트이는 것이다. 그렇지 않으면 어렵게 된다"며 "베테랑들이 잘해줬다. 연습은 그렇게 해도 잘 나오지 못할 수 있다. 고맙게 생각한다"고 말했다.

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경기 종료 직전 어수선한 상황이 있었다. 경기 종료 30여초를 남기고 본부석에선 소노의 작전시간을 불렀는데, 소노는 아니라고 한 것. 손 감독은 "본부석에서 미리 사인을 준다. 메이드(득점) 되면 타임을 쓰겠다고 했는데, 터치아웃이 됐는데 작전타임을 부른 것이다. 메이드와 터치 아웃은 다르지 않냐고 했다. 공격권이 달라지기 때문"이라며 "본부석에서 취소 의사를 명확하게 해달라고 했다. 본부석은 매뉴얼대로 했고, 내가 부족했다. FIBA룰이 그렇다고 한다면 내가 부족한 것"이라고 설명했다.

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소노는 18일 사우스 고비 브롱코스와 EASL 경기를 치른다. 이후 A매치 휴식기에 돌입한다. 손 감독은 "올루페미 올루조비와 더 맞춰야 한다. A매치 휴식기 때 이정현 등이 대표팀에 간다. 다른 선수들이 그들 없이도 이길 수 있는 방법을 준비해야 할 것 같다"고 말했다.

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고양=김가을 기자 epi17@sportschosun.com