[KBL 리뷰]'21점 뒤집었다' KCC, 가스공사에 80-77 대역전승…허훈, 막판 결정적 어시스트에 위닝샷으로 5연승 인도

10월 7일 한국가스공사전에서 승리한 뒤 하이파이브를 하고 있는 KCC 선수들. 사진제공=KBL

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[부산=스포츠조선 최만식 기자]남자프로농구 부산 KCC가 극적인 대역전, 5연승으로 강행군의 피날레를 장식했다.

KCC는 15일 부산 사직체육관에서 벌어진 '2026~2027 KCC 프로농구' 대구 한국가스공사와의 홈경기서 21점 열세를 뒤집으며 80대77로 역전승 했다.

파죽의 5연승을 달린 KCC는 7승8패로, 공동 6위이던 가스공사(6승9패)를 밀어냈다. 이상민 KCC 감독은 연승 행진의 안도보다 걱정이 앞서는 눈치였다. 올 시즌 첫 강행군에 따른 체력 부담때문이다. KCC는 지난달 28일부터 19일 동안 부산을 베이스캠프 삼아 울산과 창원을 오가며 이날 가스공사전까지 무려 8경기(동아시아슈퍼리그·EASL 2경기 포함)를 소화하는 강행군을 했다.

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그 사이 KCC는 리그 4연승, EASL 2연승을 질주하며 7연패 이후 반등에 성공했다. 하지만 쉼 없이 달려온 까닭에 체력이 임계점에 도달할 상황이 됐다. 전날 상위팀 서울 SK를 상대로 접전을 펼친 뒤 맞은 '백투백'이라 더욱 그랬다. 더구나 이날 상대 가스공사는 강력한 수비력과 활동량이 좋기로 소문난 팀이다.

가스공사는 최근 4경기 1승3패의 부진에서 탈출하고, 1라운드 맞대결 패배도 복수하려고 달려온 상태다. 이날 경기를 끝으로 20일간 A매치 브레이크에 먼저 들어가는 가스공사의 강혁 감독은 "앞서 패했던 기억을 빨리 잊어버리고 모든 걸 쏟아붓고 휴식을 맞이하자고 당부했다"라고 말했다.

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KCC의 체력 부담을 모를 리 없는 강 감독은 "1쿼터부터 4쿼터까지 꾸준하게 KCC 선수들을 많이 움직이게 만드는 등 강한 수비로 상대를 괴롭히겠다"라고 벼르기도 했다.

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이상민 감독도 강행군의 피날레를 5연승으로 장식하는 '금상첨화'를 바라기는 마찬가지. 이 감독은 "체력적으로 힘들지만 상승세의 팀 분위기로 유종의 미를 거두길 바란다. 선발 멤버 변화를 통해 초반부터 상대의 활동량을 제어하려고 한다"며 정면 대결을 예고했다.

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"가스공사는 수비리바운드가 좋은 팀이지만, 공격리바운드 1개 주더라도 트랜지션을 활용하는 우리의 장점을 살리는 농구를 할 것"이라고도 했다.

경기 초반 KCC의 우려는 현실이었다. 가스공사가 경기 템포를 올리고, 질식 수비로 대응하자 1쿼터 초반 리드를 금세 내주고 말았다. 피로 누적으로 인해 집중력까지 느슨해진 듯, 2쿼터에서는 턴오버와 슈팅 난조가 잇달았다.

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반면 리바운드 싸움에서도 우위를 점한 가스공사는 2쿼터 5분여 동안 5실점으로 꽁꽁 틀어막는 대신 14점을 쓸어담으며 41-21, 무려 20점 차로 달아나며 완벽한 기선제압에 성공했다.

설상가상으로 KCC는 힘겹게 얻은 역습 찬스도 가스공사의 빠른 백코트에 막히는가 하면 외국 선수 2명 매치업에서도 1라운드 맞대결 때와 반대로 열세를 보이는 등 34-47로 전반을 우울하게 마쳤다.

하지만 쉽게 물러날 디펜딩챔피언이 아니었다. 가스공사가 먼저 3쿼터 종료 7분4초 전, 위기를 맞았다. 라건아가 루이스 킹(KCC)에게 슛동작 파울을 범하면서 파울트러블에 걸렸다. 가스공사는 용병 2명 출전하는 3쿼터에서 라건아를 한동안 쉬게 했고, KCC는 상대의 허점을 놓치지 않았다. 맹추격에 쫓긴 가스공사는 다시 라건아를 투입했지만 3쿼터를 마쳤을 때 58-59 역전 허용을 막을 수는 없었다.

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뜨거운 접전이 불가피했던 4쿼터, 좀처럼 기울지 않던 승부의 저울은 종료 23.2초 전부터 기울었다. 부산 팬들을 절정의 분위기로 유도한 극적인 위닝샷이었다. 이날 1분 출전하며 무득점이었던 식스맨 김훈이 허훈의 패스를 받아 던진 3점슛이 그림같이 적중했다. 이어 다시 동점을 허용한 KCC는 허훈이 종료 3초를 남겨 놓고 단독 드라이브인에 이은 보너스 원샷 플레이를 성공한 덕에 대미를 장식했다.

같은 시간 또다른 공동 6위 더비에서는 창원 LG가 수원 KT를 83대81로 잡고, KCC와 공동 5위를 형성했다.

앞서 열린 경기서는 고양 소노가 원주 DB와의 경기에서 89대83으로 승리하며 3연승을 질주했다.

부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com