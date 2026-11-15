삼성생명 돌풍, 태풍으로 변했다. 이번에는 강유림 모모나가 터졌다. BNK 제압, 승부처에서 압도했다.

사진제공=WKBL

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용인 삼성생명이 단독 1위로 올라섰다.

삼성생명은 15일 용인체육관에서 열린 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 정규리그 홈 경기에서 미야사카 모모나(20득점, 7어시스트), 강유림(21득점, 6리바운드)를 앞세워 안혜지(20득점, 10리바운드)가 분전한 부산 BNK를 69대63으로 눌렀다. 3연승을 달린 삼성생명은 4승1패로 단독 선두를 질주했다. BNK는 4위(2승3패).

시즌 전 삼성생명은 인천 신한은행과 함께 최약체로 평가받았다. 간판 센터 배혜윤은 은퇴를 했다. 혼혈 선수 키아나 스미스는 귀화를 포기, 미국으로 돌아갔다.

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비 시즌 전력 보강은 없었다. 자유계약선수(FA)로 풀린 박지수 영입을 위해 총력전을 펼쳤지만, 박지수의 선택은 친정팀 청주 KB였다.

결국, 삼성생명은 팀 컬러를 바꾸는 대대적 실험을 했다. 에이스로 자리매김한 이해란의 강력한 스피드를 활용하기 위한 시스템 정비였다.

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선택의 여지가 없었다. 빠른 농구를 하지 않으면, 타 팀과의 경쟁에서 비교우위는 없었다. 비 시즌, 많은 시행착오를 겪었다. 퓨처스리그, 박신자컵에서 많은 '오류'가 발생했다. 빠른 공격을 위해서는 리바운드가 필수. 하지만, 리바운드 싸움에서 열세였다. 속공 과정에서 수많은 실책이 나왔다. 삼성생명은 특단의 조치를 취했다. 리바운드에 '인센티브'를 걸었다. 3점슛을 적극 장려했다.

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결과물은 달콤했다. 초반 돌풍을 일으켰다. 3승1패를 기록했다. 그리고 강력한 우승후보로 꼽히는 BNK를 만났다.

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전반 35-32 삼성생명의 리드. BNK의 전력은 불안했다. 공수 핵심인 김소니아와 박혜진이 부상으로 빠져 있었다.

약속의 3쿼터. 삼성생명은 인정사정 없이 몰아 부쳤다. 메인 볼 핸들러 모모나가 속공을 주도했다. 강유림의 얼리 오펜스에 의한 3점포가 림을 통과했다. 3쿼터에만 21-13으로 앞선 삼성생명은 완벽하게 승리를 잡았다. 4쿼터 초반, BNK의 반격이 만만치 않았다. 트랜지션을 강화하면서 안혜지와 이소희가 잇따라 득점과 어시스트를 올렸다. 5점 차까지 추격. 하지만, 삼성생명은 김아름이 공격 리바운드를 잡은 뒤 득점. 강유림의 3점포가 또 다시 터졌다. BNK의 추격 흐름이 완전히 끊어졌다. 패스 미스가 나왔다. 경기종료 3분 여를 남기고 에이스 이해란이 외곽에서 안혜진을 제친 뒤 미드 점퍼를 성공시켰다. 사실상 BNK의 숨통을 끊어 놓는 득점이었다. 삼성생명의 돌풍은 단순한 1회성이 아님을 입증하는 경기였다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com