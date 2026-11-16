"초대박!" 'NBA 도전' 국가대표 이현중 25득점, 이틀 만에 또 '커리어 하이'…G리그 진출 이후 최다 득점 기록

이현중, '내 3점슛 봤니?' (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 16일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 요르단 8강전. 한국 이현중이 3점슛을 성공한 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.9.16 saba@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]국가대표 이현중(립시티 리믹스)이 미국 하부리그인 G리그 진출 이후 또 다시 개인 최다 득점 기록을 썼다.

포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속의 이현중은 16일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 스톡턴의 어드벤티스트 헬스 아레나에서 열린 스톡턴 킹스와의 2026~2027시즌 G리그 원정 경기에서 25득점을 기록했다. 팀의 119대115 승리를 이끌었다. 이날 이현중은 G리그에서 한 경기 개인 최다 득점 신기록을 썼다. 종전 기록은 직전 14일 스톡턴과의 경기에서 넣은 21득점이다. 이현중은 불과 이틀 만에 득점 기록을 경신하며 상승세를 탔다.

자유투하는 이현중 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 이란 4강전. 한국 이현중이 슛하고 있다. 2026.9.18 eastsea@yna.co.kr(끝)

이현중은 2022년 미국 데이비드슨대에서 3학년까지 마친 뒤 미국프로농구(NBA) 진출을 추진했다. 그러나 신인 드래프트에서 지명받지 못했다. 이후 NBA G리그 산타크루즈 워리어스와 호주프로농구(NBL), 일본프로농구(B리그) 등을 거치며 경력을 쌓았다. 올 시즌 다시 G리그 유니폼을 입고 NBA를 향한 도전을 이어가고 있다. 당초 그는 2025~2026시즌 일본 B.리그 나가사키 벨카에서 뛰며 안정적인 생활을 보장받을 수 있었다. 하지만 포틀랜드와 1년 비보장 계약인 '이그지빗 10'(Exhibit 10) 계약을 맺으며 NBA 입성의 희망을 살렸다.

Advertisement

그는 지난 11일 G리그 개막전에서 솔트레이크시티를 상대로 3점을 넣는 데 그쳤다. 그러나 12일 솔트레이크시티와의 경기에서 12득점을 남겼고, 이후 두 경기에선 20득점 이상을 폭발하고 있다. 이날 이현중은 91-91 동점 상황이던 4쿼터 종료 8분49초 전 균형을 깨뜨리는 외곽포를 꽂아 넣었다. 이날 3점슛 10개를 던져 6개를 꽂았다. 여기에 리바운드 7개, 어시스트 4개를 보탰다. 그는 현재 G리그 4경기에서 평균 15.3득점-6.8리바운드-2.8어시스트를 기록 중이다.

한편, 립시티 리믹스는 21일 산타크루즈 워리어스와 홈 경기를 치른다. 골든스테이트 워리어스 산하 팀인 산타크루즈 워리어스는 이현중이 2023년 뛴 적 있다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com